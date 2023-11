Pantene le da la bienvenida a la Embajadora del Cabello Saludable, Tini Stoessel, en los Estados Unidos patrocinando su gira de conciertos en América del Norte

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--¡Pantene se complace en dar la bienvenida a su Embajadora del Cabello Saludable, Tini Stoessel, a los Estados Unidos con el patrocinio de su primera gira por los Estados Unidos! Pantene se unirá a Tini y llevará a los fans para que experimenten su talento y fortaleza, tanto en persona como en las redes sociales. Tini revelará los secretos detrás de su cabello saludable a los fans estadounidenses, mostrándoles que pueden obtener una reparación de cabello de lujo asequible con Pantene. ¡Prepárate para "Soltarte el Pelo" con Tini y Pantene!

Tini se convirtió por primera vez en embajadora del cabello saludable de Pantene en América Latina en 2018, cuando la marca sorprendió a sus fans con una asociación PanTini. Desde entonces, Tini ha sido el rostro de múltiples campañas de Pantene en América Latina, luciendo su hermoso #PeloPantene. Pantene incluso ha colaborado con ella en la música en el pasado, activando campañas con canciones como "Suéltate el Pelo" y "Aquí Estoy".

Durante mucho tiempo Tini ha sido una fan de Pantene y atribuye a la marca mantener su cabello luciendo y sintiéndose increíble en el escenario y fuera de el. Desde que se convirtió en embajadora en los Estados Unidos, ha protagonizado la campaña "El que sabe sabe", que muestra los beneficios de reparación capilar de Pantene con la línea de tratamiento “Miracle Rescue.” Espera celebrar su asociación con la marca #1 en acondicionadores del mundo* en sus paradas de la gira en los Estados Unidos.

¡Incluso algunos fanáticos afortunados podrán asistir a su concierto en Miami el 2 de noviembre – acompañados de una experiencia “glamour” de Pantene antes del espectáculo! Pantene organizó un concurso en el que los fans presentaron su "Mejor Momento de Cabello" en las redes sociales para tener la oportunidad de ganar. Siga el contenido en Miami el 2 de noviembre con el hashtag #PanTini.

Al Tini ser la primera Embajadora del Cabello Saludable de Pantene en los Estados Unidos, la cual comenzó en América Latina y habla principalmente español, la marca espera conectarse con los millones de fans hispanohablantes de Pantene en los Estados Unidos y más allá.

“Estoy muy feliz por mi primera gira por los Estados Unidos y es muy especial porque además, es el cierre de mi tour,” dice Tini Stoessel. "Estoy muy agradecida a Pantene que me acompaña hace tantos años y me da mucha felicidad poder seguir creciendo juntos, y ahora también en Estados Unidos.”

"Tini ya ha inspirado a millones de personas a 'soltar su pelo' con Pantene, así que estamos encantados de que se conecte con aún más fans durante su primera gira por los Estados Unidos," dice Emily Overton, Vicepresidenta de Pantene Norteamérica. "Esperamos que Tini muestre cómo Pantene puede ofrecer reparación de cabello de lujo todos los días sin necesidad de tratamientos costosos."

Para obtener más información y ver avances de la participación de Pantene en la gira de Tini, visita Pantene en Instagram en https://www.instagram.com/pantene/

*P&G calculation based on Retail Index/Scantrack for the Hair Conditioners category for January 2022 to December 2022 time period. Copyright © 2022 Nielsen Consumer LLC.

