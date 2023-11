Autel Energy et Vattenfall forgent un partenariat stratégique pour lancer le MaxiCharger AC Compact en Europe, ouvrant la voie à une révolution dans la recharge des véhicules électriques

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Autel Energy, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques, a annoncé une collaboration avec Vattenfall qui exploite InCharge, l'un des plus grands réseaux de recharge d'Europe. Ce partenariat stratégique avec Vattenfall, qui marquera le lancement du premier MaxiCharger AC Compact d'Autel en Europe, devrait fournir à un plus large éventail d'utilisateurs un accès aux produits de recharge de véhicules électriques d'Autel, tout en marquant une étape importante dans la stratégie européenne d'Autel.

Dans le cadre de cette collaboration, les modèles Maxicharger AC Wallbox et Maxicharger AC Compact d'Autel Energy seront déployés dans les stations de recharge de Vattenfall en Allemagne. La borne Maxicharger AC offre une charge réglable et une compatibilité avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le nouveau Maxicharger AC Compact, quant à lui, permet de charger jusqu'à 22 kW en courant alternatif, soit trois fois la vitesse des chargeurs actuels en courant alternatif. Plus petit qu'une mini-tablette et plus léger qu'un ordinateur portable, il est d’une facilité d’installation et d’entretien déconcertante.

La coopération avec Vattenfall permettra à Autel d'atteindre une base d'utilisateurs plus large à travers l'Europe. Grâce à son expertise avancée en matière de technologie de recharge des véhicules électriques, Autel fournira une expérience de recharge exceptionnelle et compte sur cette coopération pour renforcer sa position d’acteur clé de l'industrie de la mobilité électrique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Vattenfall pour apporter nos solutions de recharge de véhicules électriques de pointe à leur vaste réseau de recharge. » a déclaré Ting Cai, PDG d'Autel Europe. « Notre partenariat stratégique avec Vattenfall marque non seulement les débuts passionnants de l'AC Compact d'Autel en Europe, mais annonce également un niveau élevé de collaboration entre Autel et nos partenaires stratégiques européens. » Avec les solutions de recharge innovantes d'Autel Energy visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques et l'engagement de Vattenfall en faveur de la décarbonation de la mobilité, cette collaboration marque une étape importante pour Autel dans la réalisation de sa mission ultime « Powering the Planet », soit d’alimenter la planète en énergie.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez:https://www.vattenfall.de/emobility/wallbox-oekostrom