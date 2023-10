HCLTech acelerará transformação digital do Banco do Brasil com Salesforce

BRASÍLIA (Brasil) e NOIDA (Índia)--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, anunciou que o Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras da América Latina, por meio de um processo de licitação, escolheu a empresa para apoiar a transformação digital do banco em sua jornada de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e implementação do Salesforce.

A parceria entre HCLTech e Salesforce permitirá ao Banco do Brasil hiperpersonalizar soluções de relacionamento e atendimento ao cliente, gerando maior satisfação e participação do cliente dentro de seu ecossistema omnicanal, utilizando recursos de IA, unificação de dados e diretrizes inteligentes.

“É um grande orgulho fazer parte da transformação e modernização de um dos bancos mais importantes do país. A parceria com a Salesforce é mais um passo significativo para a HCLTech na aceleração da transformação digital dos serviços financeiros no Brasil”, disse Fabiano Funari, vice-presidente e gerente nacional (Brasil) da HCLTech. “Temos muita vontade de colaborar com a Salesforce na implementação de um dos projetos de CRM mais complexos do país no Banco do Brasil.”

“Estamos felizes em contribuir com nossa experiência internacional em consultoria e transformação na plataforma Salesforce para ajudar o Banco do Brasil a se reimaginar para o poderoso mundo digital com sua visão de digitalizar cada ponto de contato e transformar as experiências do usuário”, comentou Sadagopan Singam, vice-presidente executivo de Negócios Digitais da HCLTech.

A empresa criará uma equipe de especialistas com ampla experiência em CRM para implementar soluções de Salesforce no banco brasileiro. A HCLTech utilizará quatro soluções de Salesforce para melhorar e transformar a experiência do cliente no Banco do Brasil: Financial Services Cloud (Nuvem de serviços financeiros), que reduz os custos de serviço com automação e capacita o front-office a descobrir insights importantes sobre seus clientes e suas necessidades financeiras; Marketing Cloud (Nuvem de marketing), para oferecer experiências ao cliente; Gerente de integração de Salesforce, para soluções de integração e automação; e Serviços profissionais, para garantir uma implementação bem-sucedida.

A plataforma consolidada permitirá ao banco aproveitar as interações e insights dos clientes para oferecer produtos adequados e personalizados, fortalecendo ainda mais seu relacionamento e gerando maior eficiência na expansão da base e alavancando novos negócios.

“Estamos empolgados com a parceria com a HCLTech e confiantes de que nossas soluções integradas fortalecerão o relacionamento do Banco do Brasil com seus clientes. Queremos que esta jornada de transformação digital impacte a produtividade quando se trata de vendas, atendimento ao cliente e marketing”, explicou Fabio Costa, gerente geral da Salesforce Brasil.

Com atuação no Brasil há 14 anos, a HCLTech está presente em São Paulo, São Leopoldo e Curitiba. Ela continua impulsionando o progresso de mais de 200 clientes no país, incluindo organizações Fortune 500.

Salesforce, Financial Services Cloud, Marketing Cloud, Assurance, MuleSoft e outros estão entre as marcas registradas da Salesforce, Inc.

