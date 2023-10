Tecnotree dá as boas-vindas ao interesse de investimento do The Royal Front Investments Group

ESPOO (Finlândia)--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree tem o prazer de anunciar que recebeu juros juridicamente vinculativos de um consórcio de acionistas no valor de € 20 milhões. Como parte do consórcio, temos o prazer de dar as boas-vindas ao Royal Front Investments Group, um parceiro comprovado da empresa na região EMEA.

Markku Wilenius confirmou sua intenção de transferir seus direitos de subscrição não paga de suas 200 notas ao consórcio para permitir as transações propostas.

As partes trabalharão em conjunto durante os próximos 15 dias para concluir os acordos definitivos.

Sina Fattahi, membro do Conselho de Administração do Royal Front Investments Group, disse: “Tivemos o prazer de trabalhar com a Tecnotree nos últimos anos e estamos impressionados com o desempenho consistente da empresa. Nosso compromisso com a Tecnotree reflete nossa confiança no potencial da empresa e em seu papel no cenário digital em constante evolução. Esta é uma excelente oportunidade e esperamos trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para acelerar o crescimento e o sucesso da Tecnotree”.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, afirmou: “Estou muito feliz com este importante avanço, à medida que nossa jornada com o Royal Front Investments Group se transforma: de um relacionamento com o cliente para uma parceria estratégica. Este investimento é uma prova do valor e do potencial que eles enxergam nas capacidades digitais, nas perspectivas de crescimento e na estratégia da Tecnotree. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para concretizar esta transação, que tem tudo para melhorar e acelerar nossas iniciativas estratégicas e esforços de desenvolvimento tecnológico”.

Neil Macleod, presidente do Conselho de Administração da Tecnotree Corporation, comentou: “Isso dá à Fitzroy Investment a oportunidade de aumentar nosso investimento na Tecnotree e estamos comprometidos com o crescimento e sucesso de longo prazo da empresa. Além disso, como membro do consórcio, estamos muito felizes em receber a Royal Front Investments como acionista significativo da família Tecnotree e também agradeço à Luminous Sun Holdings pelo seu apoio contínuo à empresa”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de sistemas de suporte a negócios (BSS) digitais prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multinuvem. A empresa tem mais de 40 anos de profundo conhecimento no campo e está entre as primeiras a obter o Platinum Badge para padrões Open API da TM Forum. O Digital BSS Stack ágil e de código aberto da Tecnotree compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e serviços de gerenciamento de assinaturas para provedores de telecomunicações e outros provedores de serviços digitais. A empresa também oferece soluções fintech e um mercado digital multiexperiência B2B2X por meio de sua plataforma Tecnotree Moments, capacitando comunidades conectadas digitalmente em vários setores. A Tecnotree está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.