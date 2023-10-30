Eni選擇SLB實施全球甲烷排放報告專案

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE:SLB)今天宣布，綜合能源公司Eni (NYSE:E)已選擇SLB的端對端排放解決方案業務(SEES)為其全球營運設施提供全面的甲烷無組織排放測量和報告計畫。

該專案與聯合國環境規劃署(UNEP)的甲烷報告和減排旗艦專案——石油和天然氣甲烷夥伴關係2.0 (OGMP 2.0)的報告標準保持一致，目前已在進行中。該計畫旨在出於透明報告的目的為Eni提供準確的甲烷無組織排放報告，並為Eni減少甲烷排放的策略性工作提供資訊參考。甲烷是一種強效溫室氣體(GHG)。在20年的時間跨度裡，甲烷對氣候變化的影響高達二氧化碳的84倍，約占石油和天然氣產業營運排放量的一半。

SLB排放業務總監Kahina Abdeli-Galinier表示：「測量準確性、速度和規模是油氣產業減少甲烷排放的三個關鍵因素。我們正在與Eni合作，利用我們對OGMP 2.0要求的深入瞭解和我們的全球足跡，為Eni的陸上和海上作業提供準確、可靠的甲烷資料測量和報告，並在六個月內快速交付這些內容。對於Eni和其他生產商來說，快速提升這種能力為加快解決甲烷無組織排放問題提供了必要的洞察力。」

SEES將在非洲、亞洲、歐洲和北美的多個地點開展工作，根據OGMP 2.0報告要求對Eni的排放進行源級(source-level)測量和模擬。SLB將收集和分析資料，並協助Eni向OGMP報告其源級排放情況。

在展開該專案之前，SLB評估了用於識別和量化甲烷排放的最佳測量技術，以提出最符合各設施需求和當地要求的解決方案。

SEES于2022年3月成立，提供一套全面的服務和尖端技術，旨在為營運商提供穩健、可擴充的解決方案，用於測量、監控、報告並最終消除甲烷和常規火焰排放。自成立以來，SEES已在亞洲、中東、歐洲和美國展開了多個客戶專案，包括顧問、最佳化的監控規劃、測量以及透過安全數位平台進行資料解讀。

關於SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。更多資訊請造訪slb.com。

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Slb.com/newsroom

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