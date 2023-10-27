Tecnotree欢迎来自Royal Front Investments Group的投资意向

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree欣然宣布，公司已收到一个股东财团的具有法律约束力的投资意向，金额为2000万欧元。我们欣然欢迎该财团成员Royal Front Investments Group的加入。该集团是Tecnotree在欧洲、中东和非洲地区值得信赖的现有合作伙伴。

Markku Wilenius已确认有意将其持有的200张票据的未付认购权转让给该财团，以促成拟议的交易。

双方将在接下来的15天内共同达成最终协议。

Royal Front Investments Group董事会成员Sina Fattahi表示：“过去几年，我们有幸与Tecnotree合作，该公司的一贯表现给我们留下了深刻印象。我们对Tecnotree的承诺反映了我们对该公司潜力及其在不断发展的数字领域所扮演角色的信心。这是一个绝佳的机会，我们期待与合作伙伴密切合作，加速Tecnotree的成长和成功。”

Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander表示：“我很高兴看到这一重大进展，我们与Royal Front Investments Group的合作已从客户关系转变为战略合作伙伴关系。这笔投资证明了他们在Tecnotree的数字化能力、发展前景和战略方面所看到的价值和潜力。我们期待与合作伙伴密切合作，使这项交易开花结果，这必将会加强和加快我们的战略举措和技术开发工作。”

Tecnotree Corporation董事长Neil Macleod表示：“这为Fitzroy Investment增加对Tecnotree的投资提供了机会，我们将致力于这些公司的长期发展和成功。此外，我们非常高兴地欢迎财团成员之一Royal Front Investments成为Tecnotree大家庭的重要股东，我还要感谢Luminous Sun Holdings对公司的持续支持。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。公司拥有超过40年的深厚领域专长，是首批获得TM论坛开放API标准铂金徽章的为数不多的公司之一。Tecnotree敏捷的开源数字BSS堆栈包括面向电信提供商和其他数字服务提供商的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理服务。公司还通过其Tecnotree Moments平台提供金融科技解决方案和B2B2X多体验数字市场，为各类垂直市场的数字化互联社区赋能。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com。

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