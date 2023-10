SICPA s'associe à l’IATA pour la première preuve de concept d’une identité numérique destinée aux voyages, démontrant un traitement sécurisé de données liées à l’identité, de la réservation à l’embarquement et au passage aux frontières

PRILLY, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SICPA, en collaboration avec l’Association du transport aérien international (IATA) et d’autres partenaires industriels, a pris part à la première expérience de voyage utilisant l’identité numérique, rationalisant le processus de la réservation d’un vol aux formalités de passage aux frontières à l’arrivée. La démonstration de faisabilité a été effectuée avec succès sur un parcours entre London Heathrow et Rome Fiumicino avec British Airways et a été présentée au IATA World Passenger Symposium à Chicago le 25 octobre 2023.

Le trajet de Londres à Rome fait office de preuve de concept (PdC), ou démonstration de faisabilité, pour un projet incubé au Laboratoire de l’innovation de l’IATA depuis 2022, dans le cadre duquel SICPA a fourni sa technologie innovante pour la création et l’émission d’identifiants vérifiables (tout document, objet ou donnée prouvant l’identité d’une personne) via sa plateforme d'identité numérique - au sein d’un projet plus vaste de l’IATA appelé “Identity Management in Distribution”. Parmi les autres partenaires industriels participant à la PdC, on retrouve Accenture, Amadeus, les Forces frontalières australiennes, AWS, Branchspace, British Airways, IDnow, Aeroporti di Roma, Trip.com et Verchaska.

« Cette collaboration stratégique montre notre profond dévouement pour l’innovation et notre volonté de repousser les frontières de ce qui est possible dans le secteur de l’aviation et des voyages. Elle traduit notre engagement pour une expérience de voyage future qui est numérique, efficace, sécurisée biométriquement et qui met à profit une approche de l’identité numérique. Avec ce projet, SICPA peut renforcer d’avantage son engagement envers la protection de l’identité numérique, tout en respectant les droits de chaque citoyen et en particulier la protection des données confidentielles et de la vie privée », a déclaré Catherine Fankhauser, Head of Market Segment – Identity chez SICPA.

« Merci à SICPA pour sa collaboration dans la démonstration de la première expérience de voyage avec une identité numérique entièrement intégrée, depuis l’achat de billets jusqu’à l’arrivée. Notre objectif a toujours été un avenir des voyages qui soit entièrement numérique et sécurisé grâce à l’identification biométrique. Bien que nous disposions déjà de la technologie pour les étapes individuelles, les réunir a constitué un défi. Aujourd’hui, avec le soutien de nos partenaires, nous avons montré que c’était réalisable. Il s’agit d’un grand pas en avant vers des expériences de voyage plus simples et plus fluides à l’avenir », a affirmé Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security de l'IATA.

Parmi les principaux points de l’expérience de voyage numérique et de la PdC figurent :

La création d’une identité numérique portable : la “portabilité” de l’identité numérique fournit aux individus un moyen pour créer un ensemble unique d’identifiants numériques – tout document, objet ou donnée (par ex. une affiliation) qui prouve l’identité d’une personne – dans un “Portefeuille d’identité numérique”, qui est nécessaire pour voyager.

Les passagers peuvent créer une version sécurisée du passeport numérique en quelques étapes simples : scanner leur passeport avec un appareil mobile et vérifier l’identité via un contrôle biométrique du caractère vivant pour garantir que le détenteur est un être humain, garantissant le lien entre le document d’identité et le propriétaire légitime. L’attestation numérique infalsifiable est stockée dans le portefeuille numérique des voyageurs et peut être fournie à des tiers vérificateurs pour avoir accès à différents types de services (par ex. la réservation d’un vol, l’embarquement, etc.). À des fins de confidentialité, les voyageurs peuvent opter pour une divulgation sélective, révélant seulement des attributs spécifiques du passeport numérique. Les passagers ont donc un contrôle total de leurs données personnelles.

Autres applications issues de l’identité numérique dans le domaine des voyages : offres personnalisées (par ex. carte de fidélité et offres), réservation simplifiée (génération simplifiée d’un billet électronique et détails de voyage), vérification fluide des exigences en matière de voyage (procédures préalables au voyage pour confirmer les exigences de voyage) et enregistrements simplifiés (amélioration du processus d’enregistrement en partageant les documents numériques nécessaires avec la compagnie aérienne), garantissant une expérience entièrement sans contact à l’aéroport. Voir la vidéo de l'IATA.

À propos du partenariat IATA-SICPA

Fin 2022, SICPA a été choisie par l’IATA pour fournir sa technologie d’identité numérique innovante dans le cadre du projet “Identity Management in Distribution” de l’IATA. L’objectif de ce projet est de mettre en place une approche à l’échelle de l’industrie pour identifier et authentifier toutes les parties dans la chaîne de distribution des compagnies aériennes, incluant les agents aussi bien accrédités que non accrédités des compagnies aériennes, ainsi que d’autres entités. La mise en production du projet, toujours en cours à ce jour, a été réalisée avec succès le 8 septembre 2023 avec la plate-forme d'identité numérique de SICPA comme composant essentiel de la solution. La preuve de concept présentée le 25 octobre à Chicago constitue un premier jalon.