Eutelsat Group sélectionné par PSSI Global Services pour étendre la diffusion en direct de ses programmes sportifs à l’ensemble de l'Amérique du Nord

Eutelsat Communications (Euronext Paris, London Stock Exchange : ETL) vient d'annoncer la signature d'un nouvel accord avec la société PSSI Global Services en vue de reconduire et d'étendre son partenariat portant sur de la capacité à bord du satellite EUTELSAT 113 West A.

PSSI Global Services est l'un des acteurs majeurs du marché mondial des solutions de diffusion de grandes manifestations sportives en direct. Forte de plus de 40 ans d'expérience, la société s'appuie sur la passerelle téléportuaire de Pittsburg et une flotte de plus de 30 unités de production utilisant des liaisons montantes en bande C et en bande Ku. Spécialisée dans la coordination, la production et la diffusion d'événements sportifs de dimension nationale et internationale, PSSI Global Services fournit à ses clients une gamme de services de bout en bout et sans discontinuité. Depuis 5 ans, Eutelsat Group est son principal partenaire en tant qu’opérateur de satellites, ce qui permet à PSSI de continuer à développer son offre de services de production à distance, permettant de transmettre des contenus sportifs de grande qualité aux sociétés détentrices de droits de diffusion. PSSI compte parmi ses clients nord-américains des sociétés telles que MMA, UFC, NFL, NHL, NBC Sports, PGA, FOX Sports et CBS Sports.

Rob Lamb, fondateur et Directeur de l'exploitation (Chief Operating Officer) de PSSI Global Services, a déclaré : « Nous sommes heureux, depuis plusieurs années, de travailler en étroite collaboration avec les équipes d'Eutelsat en vue de proposer à nos clients diffuseurs et organisateurs d'événements spécialisés des services de télédiffusion partout dans le monde. Le fait d'associer la puissance des répéteurs d'Eutelsat aux solutions proposées par les téléports de PSSI International (PIT) et d'Eutelsat Iztapalapa en matière de services de connectivité, de réception et de contrôle d'accès aux satellites, est un véritable tour de force pour PSSI et ses clients. »

José Ignacio González-Núñez, Directeur régional des ventes médias en Amérique d'Eutelsat Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec PSSI Global pour la diffusion en direct de programmes sportifs de qualité et de favoriser ainsi le développement de l'écosystème des télédiffuseurs à travers l'Amérique du Nord. La vidéo professionnelle représente un segment de marché important pour Eutelsat Group ; c'est pourquoi nous veillons à ce que nos clients bénéficient des meilleurs services et ressources pour les accompagner dans leurs ambitions à long terme. Ce partenariat souligne une fois de plus le rôle crucial que joue le satellite dans la chaîne de production audiovisuelle destinée à la vidéo professionnelle, en particulier lors des grands événements sportifs diffusés en direct, pour lesquels la qualité est une exigence absolue. »

À propos de PSSI Global Services

PSSI Global Services est spécialisé depuis 1979 dans la coordination, la production et la distribution de programmes au niveau national et international. Véritable expert dans la gestion, la transmission, la production et l'accès aux événements en direct, PSSI Global Services prend en charge de manière transparente les transmissions en bande C, en bande Ku, par fibre optique, par IP et par liaison cellulaire, fournissant ainsi des services vidéo, audio et de transmission de données en direct à travers le monde entier. La société possède et exploite actuellement plus de 50 unités de transmission mobiles - davantage que tout autre fournisseur de services de transmission - réparties aux quatre coins de l'Amérique du Nord, ainsi que le téléport de PSSI International (PIT), le ‘PSSI Pittsburgh Videotech Center’ et des systèmes de liaison montante en bande C et Ku à l'échelon national et international. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://www.pssiglobal.com.

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 36 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.

Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements.

L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.