Tecnotree歡迎來自Royal Front Investments Group的投資意向

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree欣然宣布，公司已收到一個股東財團的具有法律約束力的投資意向，金額為2000萬歐元。我們欣然歡迎該財團成員Royal Front Investments Group的加入。該集團是Tecnotree在歐洲、中東和非洲地區值得信賴的現有合作夥伴。

Markku Wilenius已確認有意將其持有的200張票據的未付認購權轉讓給該財團，以促成擬議的交易。

雙方將在接下來的15天內共同達成最終協議。

Royal Front Investments Group董事會成員Sina Fattahi表示：「過去幾年，我們有幸與Tecnotree合作，該公司的一貫表現給我們留下了深刻印象。我們對Tecnotree的承諾反映了我們對該公司潛力及其在不斷發展的數位領域所扮演角色的信心。這是一個絕佳的機會，我們期待與合作夥伴密切合作，加速Tecnotree的成長和成功。」

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander表示：「我很高興看到這一重大進展，我們與Royal Front Investments Group的合作已從客戶關係轉變為策略合作夥伴關係。這筆投資證明了他們在Tecnotree的數位化能力、發展前景和策略方面所看到的價值和潛力。我們期待與合作夥伴密切合作，使這項交易開花結果，這必將會強化和加快我們的策略舉措和技術開發工作。」

Tecnotree Corporation董事長Neil Macleod表示：「這為Fitzroy Investment增加對Tecnotree的投資提供了機會，我們將致力於這些公司的長期發展和成功。此外，我們非常高興地歡迎財團成員之一Royal Front Investments成為Tecnotree大家庭的重要股東，我還要感謝Luminous Sun Holdings對公司的持續支持。」

關於Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。公司擁有超過40年的深厚領域專長，是首批獲得TM論壇開放API標準白金徽章的為數不多的公司之一。Tecnotree敏捷的開放原始碼數位BSS堆疊包括針對電信供應商和其他數位服務提供者的全方位（訂單到現金）業務流程和訂閱管理服務。公司還透過其Tecnotree Moments平台提供金融技术解決方案和B2B2X多體驗數位市場，為各類垂直市場的數位化互聯社群賦能。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克(TEM1V)上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。