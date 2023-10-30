Eni选择SLB实施全球甲烷排放报告项目

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE:SLB)今天宣布，综合能源公司Eni (NYSE:E)已选择SLB的端到端排放解决方案业务(SEES)为其全球运营设施提供全面的甲烷无组织排放测量和报告计划。

该项目与联合国环境规划署(UNEP)的甲烷报告和减排旗舰项目——石油和天然气甲烷伙伴关系2.0 (OGMP 2.0)的报告标准保持一致，目前已在进行中。该计划旨在出于透明报告的目的为Eni提供准确的甲烷无组织排放报告，并为Eni减少甲烷排放的战略工作提供信息参考。甲烷是一种强效温室气体(GHG)。在20年的时间跨度里，甲烷对气候变化的影响高达二氧化碳的84倍，约占石油和天然气行业运营排放量的一半。

SLB排放业务总监Kahina Abdeli-Galinier表示：“测量准确性、速度和规模是油气行业减少甲烷排放的三个关键因素。我们正在与Eni合作，利用我们对OGMP 2.0要求的深入了解和我们的全球足迹，为Eni的陆上和海上作业提供准确、可靠的甲烷数据测量和报告，并在六个月内快速交付这些内容。对于Eni和其他生产商来说，快速提升这种能力为加快解决甲烷无组织排放问题提供了必要的洞察力。”

SEES将在非洲、亚洲、欧洲和北美的多个地点开展工作，根据OGMP 2.0报告要求对Eni的排放进行源级(source-level)测量和模拟。SLB将收集和分析数据，并协助Eni向OGMP报告其源级排放情况。

在开展该项目之前，SLB评估了用于识别和量化甲烷排放的最佳测量技术，以提出最符合各设施需求和当地要求的解决方案。

SEES于2022年3月成立，提供一套全面的服务和尖端技术，旨在为运营商提供稳健、可扩展的解决方案，用于测量、监控、报告并最终消除甲烷和常规火焰排放。自成立以来，SEES已在亚洲、中东、欧洲和美国开展了多个客户项目，包括咨询、优化的监控规划、测量以及通过安全数字平台进行数据解读。

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Slb.com/newsroom

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