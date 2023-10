Tecnotree se félicite de l'intérêt témoigné par le Royal Front Investments Group pour l'investissement

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu un intérêt juridiquement contraignant de la part d'un consortium d'actionnaires pour un montant de 20 000 000 euros. Dans le cadre de ce consortium, nous sommes heureux d'accueillir le Royal Front Investments Group, un partenaire existant et reconnu de l'entreprise dans la région EMEA.

Markku Wilenius a confirmé son intention de transférer au Consortium ses droits de souscription non rémunérés concernant ses 200 billets afin de permettre les transactions proposées.

Les parties vont maintenant coopérer au cours des 15 prochains jours pour conclure des accords définitifs.

Sina Fattahi, membre du conseil d'administration du Royal Front Investments Group, a déclaré : « Nous avons eu le plaisir de travailler avec Tecnotree au cours des dernières années et nous sommes impressionnés par les performances constantes de l'entreprise. Notre engagement envers Tecnotree témoigne de notre confiance envers son potentiel et son rôle dans le paysage numérique en constante évolution. Il s'agit d'une occasion formidable et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin d'accélérer la croissance et le succès de Tecnotree ».

Padma Ravichander, CEO de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Je suis très heureuse de cet important développement, car notre parcours avec le Royal Front Investments Group passe d'une relation client à un partenariat stratégique. Cet investissement témoigne de la valeur et du potentiel qu'ils voient dans les capacités numériques, les perspectives de croissance et la stratégie de Tecnotree. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour mener à bien cette transaction, qui ne fera qu'optimiser et accélérer nos initiatives stratégiques et nos efforts de développement technologique ».

Neil Macleod, président de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Cette opération donne à Fitzroy Investment l'occasion d'accroître son investissement dans Tecnotree et nous sommes résolus à assurer la croissance et le succès à long terme de l'entreprise. En outre, étant membre du consortium, nous sommes très heureux d'accueillir Royal Front Investments en tant qu'actionnaire important dans la famille Tecnotree et je remercie également Luminous Sun Holdings pour son soutien continu apporté à l'entreprise ».

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur du Business Support System (BSS) numérique prêt pour la 5G, doté de capacités AI/ML et d'une extension multi-cloud. L'entreprise possède plus de 40 ans d'une solide expertise dans ce domaine et c'est l'une des premières à obtenir l'insigne de platine pour les API basées sur des normes ouvertes du TM Forum. La pile Digital BSS agile et open-source de Tecnotree comprend une gamme complète (de la commande à l'encaissement) de processus commerciaux et de services de gestion des abonnements pour les fournisseurs de télécommunications et d'autres fournisseurs de services numériques. L'entreprise propose également des solutions Fintech et un marché numérique B2B2X à expériences multiples par le biais de sa plateforme Tecnotree Moments, qui permet aux communautés connectées de se développer dans divers secteurs verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tecnotree.com.

