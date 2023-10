Tecnotree obtém acordo inovador de transformação de BSS integrado com AIML da Sensa com uma operadora líder na região MENA

Tecnotree Awarded a Ground-breaking Sensa AIML Embedded BSS Transformation Deal with a Leading Operator in the MENA Region (Photo: Business Wire)

ESPOO (Finlândia)--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou a adjudicação de um novo contrato multimilionário com um fornecedor de uma série de soluções de telecomunicações na região MENA. Com esse projeto, a Tecnotree pretende fornecer à operadora interação com os clientes de BSS integrado com IA. O acordo, que implementa BSS Stack completo junto com a plataforma Tecnotree Sensa Intelligence, é a segunda adjudicação da Tecnotree em termos de caso de uso de experiência do cliente orientado por AIML em 2023.

A Tecnotree Sensa é uma tecnologia habilitada para IA que abrange todo o portfólio da Tecnotree, permitindo soluções de IA configuráveis e humanizando experiências digitais com inteligência em empresas de telecomunicações, bem como em vários outros setores da indústria. As experiências digitais habilitadas para 5G e IA da Tecnotree Sensa aprofundam a participação dos clientes, aumentam a eficácia operacional e apoiam a monetização impulsionada pelo 5G.

Como parte do acordo, a Tecnotree implementará aplicativos de BSS integrado com IA à Sensa, incluindo autocuidado digital e gerenciamento de clientes, gerenciamento de pedidos com base em catálogo, geração de demanda por meio de campanhas omnicanal e insights de mídia social, gerenciamento de clientes potenciais e de metas, gerenciamento de força de trabalho empresarial com orquestração de processos de negócios, recursos de inteligência de negócios e análise, gerenciamento de solicitações de serviços corporativos e de consumo, gerenciamento de parcerias e loja virtual. A solução fornecerá à operadora uma solução unificada com inteligência incorporada para transformação em todas as aplicações, que permite recursos de cross-sell e up-sell B2B2X.

Sobre o novo acordo, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, comentou: “Estamos muito empolgados com este novo capítulo, ajudando o cliente a redefinir experiências digitais incomparáveis e a criar novos fluxos de receita, com o apoio de nossas plataformas AIML Sensa Fabric e Digital BSS completo para a transformação de seus negócios. Nosso Digital BSS Stack integrado com os recursos de AIML da Tecnotree Sensa permitirá ao cliente melhorar a agilidade dos negócios e responder mais rapidamente à dinâmica do mercado, ao mesmo tempo em que humaniza as experiências com hiperpersonalização. Isso também ajudará a otimizar os custos operacionais, ao mesmo tempo que melhora significativamente a capacidade de monetização de receitas com nossos insights e recomendações baseados em IA/ML. A colaboração marca um avanço importante para a Tecnotree no campo da inteligência artificial, reforçando nosso compromisso de melhorar os serviços digitais que criam diferenciação de negócios e ajudam nossos clientes a oferecer experiências únicas”.

