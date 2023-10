Fabricante de baterias Hithium será ressegurada pela Munich Re

MUNIQUE (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A Hithium, fabricante de baterias estacionárias, anunciou o acordo com a Munich Re para fornecer resseguro de garantia para seus sistemas de armazenamento de energia (ESS). A resseguradora cobrirá as garantias de produto e desempenho. Dessa maneira, o acordo reduzirá o risco dos proprietários de projetos ESS, bem como o da Hithium, proporcionando aos proprietários do sistema cobertura mesmo em caso de insolvência do fabricante e protegendo a Hithium de custos excessivos de garantia – bem como o balanço da empresa.

As garantias contra degradação de desempenho e risco de defeitos, com cobertura de até 15 anos, estarão entre os seguros de garantia de maior prazo disponíveis no setor de armazenamento de energia. A cobertura dos projetos também permite à Hithium fornecer uma estrutura de seguro flexível. O apoio da Munich Re a projetos de maior escala está refletido no “Contrato de parceria de garantia” que concedeu à Hithium.

Como uma das lideranças mundiais em resseguros, a Munich Re permite modelos de negócios emergentes, como armazenamento estacionário de energia, promovendo confiança, segurança financeira e conhecimento técnico. Antes de assumir uma nova obrigação de seguro de garantia, a empresa conclui um processo de diligência prévia técnica para garantir a viabilidade do produto e do fabricante.

A equipe de desenvolvimento de projetos ESS está preparada para se beneficiar de um mercado de armazenamento de energia em rápido crescimento, devido ao papel central que os sistemas desempenham na transição rumo às energias renováveis, tornando-as disponíveis de forma fiável 24 horas por dia. É crucial que desenvolvedores e investidores sejam capazes de estabelecer a bancabilidade e a segurança dos projetos. Além disso, à medida que a tecnologia de armazenamento de energia se torna mais complexa e os sistemas de grande escala integram múltiplos componentes de alta tecnologia, a necessidade de seguro de garantia ganhou importância.

O diretor sênior de Produto e Marketing da Hithium, Winfried Wahl, comentou: “A Munich Re estabelece o padrão internacional de diligência prévia e segurança financeira no armazenamento de energia. Estamos muito orgulhosos de dar este passo e poder oferecer aos nossos clientes e investidores este nível de garantia”.

A Hithium está a caminho de ter 70 GWh de capacidade de produção até o final de 2023, fabricando células, módulos de bateria, gabinetes e sistemas de contêineres, com 11 GWh entregues desde a fundação da empresa em 2019. A Hithium já está cooperando com a subsidiária chinesa da TÜV Rheinland no teste e certificação de sistemas de armazenamento de energia em grande escala.

Sobre a HiTHIUM

Fundada em 2019, a Hithium é fabricante líder de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em grande escala, bem como para aplicações comerciais e industriais. Com quatro centros distintos de P&D e várias instalações de produção “inteligentes”, as inovações da Hithium incluem melhorias de segurança inovadoras para suas baterias de íons de lítio, bem como aumentos no ciclo de vida. Com muitas décadas de experiência acumulada na área entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer a parcerias e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa está em Xiamen (China), com outras unidades de produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen (também China), Munique (Alemanha), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Califórnia (EUA). A Hithium despachou 11 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh somente em 2022, e está expandindo sua atual capacidade de produção para 70 GWh até o final de 2023.

Sobre a Munich Re

A Munich Re é uma das principais fornecedoras mundiais de soluções de resseguros, seguros primários e riscos relacionados a seguros. O grupo é composto pelos segmentos de negócio de resseguros e ERGO, bem como pela gestora de ativos MEAG. A Munich Re atua em âmbito internacional e opera em todos os ramos do negócio de seguros. Desde a sua fundação em 1880, a Munich Re é conhecida pela sua experiência incomparável em matéria de risco e pela sua sólida posição financeira. Ela oferece aos clientes proteção financeira diante de níveis excepcionais de danos – desde o terremoto de São Francisco em 1906 até o furacão Ian em 2022. A Munich Re possui uma notável força inovadora, o que lhe permite também fornecer cobertura para riscos extraordinários, como lançamentos de foguetes, energias renováveis ou riscos cibernéticos. A empresa está desempenhando um papel fundamental na promoção da transformação digital da indústria de seguros e, ao fazê-lo, expandiu ainda mais sua capacidade de avaliar riscos e os serviços oferecidos. Suas soluções personalizadas e a proximidade com seus clientes fazem da Munich Re uma das parceiras de risco mais procuradas do mundo por empresas, instituições e particulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.