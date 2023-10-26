Tecnotree創造業務新突破，與中東和北非地區的領先營運商簽署內嵌Sensa AIML的BSS轉型協議

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree是一家專注於人工智慧(AI)、5G和雲端原生技術的全球數位平台和服務領導者。公司宣布與中東和北非地區的一家領先電信解決方案供應商簽訂了一項價值數百萬美元的新合約。透過該專案，Tecnotree將為這家營運商提供內嵌AI技術的業務支援系統(BSS)顧客參與服務。該專案將實施完整的BSS堆疊和Tecnotree Sensa Intelligence平台，是Tecnotree於2023年在AIML驅動的客戶體驗使用案例方面簽署的第二份合約。

Tecnotree Sensa是一項AI技術，可嵌入Tecnotree的全部產品組合，創造可配置的AI解決方案和人性化的智慧數位體驗，用於電信公司和其他各種垂直產業。透過Tecnotree Sensa創造的5G和AI數位體驗能夠深化客戶參與、提高營運效率，並支持5G驅動的貨幣化。

根據協議，Tecnotree將部署內嵌Sensa AI的各種BSS應用，包括數位化自助服務和客戶管理、目錄驅動的訂單管理、透過全通路活動和社群媒體洞察創造新需求、銷售線索和銷售漏斗管理、具有業務流程編排功能的企業員工管理、商業智慧和分析功能、企業和消費者服務請求管理、合作夥伴管理、電子商店等。該解決方案將為營運商提供具有內嵌智慧功能的統一解決方案，促成全部應用的升級轉型，從而支援B2B2X交叉銷售和向上銷售功能。

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander在談到新合約時表示：「我們非常高興能夠開啟新的業務領域，在全方位的數位BSS和AIML Sensa Fabric平台幫助下，幫助客戶進行業務轉型，提供無與倫比的全新數位體驗，並創造新的收入來源。我們的數位BSS堆疊內嵌Tecnotree Sensa AIML功能，將幫助客戶提高業務靈活性，加速回應市場動態，同時透過超個人化創造人性化體驗。該方案還將幫助客戶最佳化營運成本，同時利用我們植基於人工智慧/機器學習的洞察和建議，大幅提升收入貨幣化能力。此次合作標誌著Tecnotree在人工智慧領域向前邁出了重要一步，強化了我們提升數位服務的承諾，有助於我們打造差異化業務，幫助客戶提供無與倫比的顧客體驗。」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM Forum Open API一致性榜單中位列第一，擁有59個開放API，這是我們追求卓越並持續為CSP和DSP提供差異化體驗和服務的結果。我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融技术和B2B2X多體驗數位市集，以賦能遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的數位化連接社群。Tecnotree已在那斯達克赫爾辛基證券交易所上市(TEM1V)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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