Kinaxis歡迎ProvisionAI加入全球合作夥伴網路

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 獲得專利的最佳化補貨運輸排程解決方案的唯一供應商ProvisionAI已加入Kinaxis® (TSX:KXS)解決方案擴大合作夥伴計畫。透過這一合作夥伴關係，雙方的共同客戶現在可將Kinaxis RapidResponse®平台及其專利並發科技帶來的可視性和敏捷性擴大到運輸排程需求中，從而切實消除延遲和各自為政的情況。

ProvisionAI執行長兼創辦人Tom Moore表示：「RapidResponse與ProvisionAI的LevelLoad的結合意味著客戶可以將整個網路的資料與運輸資料即時結合起來。透過瞭解來自供應鏈其他部分的即時限制，客戶可以創建最新的補貨運輸計畫，同時考慮到運輸工具成本、倉庫容量和庫存可用性。這些優勢為供應鏈管理帶來了變革。」

Kinaxis和ProvisionAI已經共同擁有多家知名的全球客戶，包括Unilever、Diageo、Baxter和Kimberly-Clark。

Kinaxis全球合作夥伴部門資深副總裁Conrad Mandala表示：「我們的解決方案擴展合作夥伴在Kinaxis生態系統中至關重要，他們為我們的客戶帶來了獨特而專業的能力。我們非常高興地歡迎ProvisionAI加入我們的全球合作夥伴計畫，並對我們未來的合作成果充滿期待。」

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和管理供應鏈的人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃到精確到秒的執行和最後一英里交付的方方面面。如欲瞭解更多資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上關注我們。

關於ProvisionAI

ProvisionAI為全球製造商提供運輸排程解決方案，可在考慮運輸能力限制的情況下最佳化補給方案。該公司旗艦產品LevelLoad可在供應鏈網路限制的現實情況下達成長期運輸規劃目標。成果包括更充分的裝載、更多地使用首選貨運承運商以及總體成本更低。透過提前投標貨物來預定首選的承運商、最佳化卡車裝載以儘量減少運力浪費、提高客戶訂單履行率以及降低成本，客戶可節省數百萬美元的成本。這項專利科技是由一個物流最佳化專家團隊歷時五年研發的，他們深入研究了諸如Unilever、Baxter、P&G和Kimberly-Clark等大公司的運輸方式。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.provisionai.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成適用的證券法定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關Kinaxis的成長機會、Kinaxis產品和服務的潛在收益和市場需求的陳述。這些陳述受某些假設、風險和不確定因素的影響，包括我們對Kinaxis的產品和服務與產業競品對比情況的看法。請讀者注意不要過分依賴這些陳述。Kinaxis的實際成果、業績、成就和發展可能與此類陳述中明示或暗示的成果、業績、成就或發展大相逕庭。一些風險因素可能導致Kinaxis的實際成果、業績、成就或發展與此類陳述中明示或暗示的成果、業績、成就或發展存在實質性差異，這些風險因素可以在Kinaxis向加拿大證券主管機關提交的公開文件中查閱。除非法律明確要求，否則Kinaxis不承擔因新資訊、未來事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

來源：Kinaxis

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