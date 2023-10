Kinaxis accueille ProvisionAI dans son réseau mondial de partenaires

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--ProvisionAI, le seul fournisseur d'une solution brevetée de planification des transports qui vise à optimiser les réapprovisionnements, rejoint le programme Solution Extension Partner de Kinaxis® (TSX:KXS). Ce partenariat va permettre aux clients communs d’étendre la visibilité et l'agilité apportées par la plateforme RapidResponse® de Kinaxis et par sa technique de convergence brevetée, à leurs besoins en matière de planification des transports, éliminant ainsi les temps de latence et les silos.

« Grâce à la combinaison des solutions RapidResponse et LevelLoad de ProvisionAI, les clients peuvent regrouper en temps réel les données de l'ensemble de leur réseau avec celles de leurs transports », déclare Tom Moore, PDG et fondateur de ProvisionAI. « En prenant en compte les contraintes en temps réel des autres parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, les clients peuvent créer un programme d’optimisation des réapprovisionnements récent qui considère également les coûts des transporteurs routiers, les capacités des entrepôts et la disponibilité des stocks. Ce point est déterminant dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. »

Kinaxis et ProvisionAI se partagent déjà plusieurs clients internationaux de premier plan, notamment Unilever, Diageo, Baxter et Kimberly-Clark.

« Nos partenaires du programme Solution Extension Partner sont indispensables à l'écosystème de Kinaxis, car ils apportent des capacités uniques et expertes à nos clients », déclare Conrad Mandala, vice-président principal du programme de partenariat mondial chez Kinaxis. « Nous sommes ravis d'accueillir ProvisionAI dans notre programme de partenariat mondial et particulièrement enthousiastes à l'idée de ce que nous allons accomplir ensemble. »

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement d'aujourd'hui. Nous répondons aux besoins des chaînes d’approvisionnement et des personnes qui les gèrent au service de l’humanité. Nos logiciels reçoivent la confiance de marques mondiales de renom pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires à une navigation dans la volatilité et les turbulences actuelles. Nous combinons notre technique de convergence brevetée à une approche de l’IA centrée sur l’humain afin de permettre aux entreprises de toutes tailles d’orchestrer leur réseau de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique pluriannuelle à la mise en œuvre immédiate et à la livraison du dernier kilomètre. Suivez toute notre actualité sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de ProvisionAI

ProvisionAI fournit aux fabricants du monde entier une solution de planification des transports visant à optimiser les réapprovisionnements en fonction des capacités disponibles. LevelLoad, la solution phare de ProvisionAI, permet d'atteindre les objectifs de planification des transports à long terme malgré les contraintes du réseau de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet de maximiser les chargements, de privilégier ses transporteurs habituels et de réduire globalement les coûts. Les clients économisent des millions en anticipant les chargements pour réserver leurs transporteurs privilégiés, en optimisant les chargements des camions de façon à restreindre la capacité perdue, en améliorant l'exécution des commandes des clients et en réduisant les coûts. La technologie brevetée a été développée par une équipe d'experts en optimisation logistique qui a étudié des transporteurs tels qu’Unilever, Baxter, P&G et Kimberly-Clark pendant cinq ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.provisionai.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives aux possibilités de croissance de Kinaxis ainsi qu'aux avantages potentiels et à la demande de produits et services Kinaxis. Ces énoncés sont soumis à certains risques, hypothèses et incertitudes, notamment notre vision du positionnement relatif des produits et services de Kinaxis vis-à-vis des offres concurrentes du secteur. Nous exhortons le lecteur à ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis sont susceptibles de différer sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les facteurs de risque pouvant faire en sorte que les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis diffèrent sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés sont énumérés dans les documents publics déposés par Kinaxis auprès des autorités de réglementation financière canadiennes. Kinaxis décline toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs qui résulterait de nouvelles informations, d'événements subséquents ou autres, sauf si la loi l'exigeait expressément.

