Corpay將成為太陽劇團的全球外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- FLEETCOR® (NYSE: FLT) 旗下品牌、商業支付領域的全球領導者Corpay1高興地宣布，Corpay與太陽劇團（Cirque du Soleil）簽訂跨境業務協議，成為其官方外匯（FX）合作夥伴。透過此次全球贊助，太陽劇團將獲享Corpay的創新解決方案，助其降低外匯風險。

Corpay跨境解決方案跨境行銷副總裁Brad Loder表示：「作為一家在魁北克經營了20多年的加拿大企業，Corpay很高興成為太陽劇團的官方外匯合作夥伴。這是Corpay全球合作夥伴計畫發展的重要里程碑，標誌著我們進入了藝術和現場娛樂領域。我們非常重視Corpay品牌的發展，以及我們在加拿大及全球的企業支付和貨幣風險管理業務，我們很高興能與太陽劇團合作，他們是加拿大的代表 ，也是舉世聞名的現場娛樂翹楚。」

太陽劇團娛樂集團的合作策略主管Lauren Hart表示：「這項新的贊助非常適合我們這樣的全球性組織，我們每年要在30多個國家進行巡演，因此需要管理多種貨幣的外匯風險。我們期待著大力推廣Corpay的解決方案，並以其助力我們的外匯風險管理。」

關於Corpay

Corpay是全球商業支付領域的領導者，幫助不同規模的企業更好地追蹤、管理和支付費用。Corpay為客戶提供全面的線上支付解決方案，包括帳單支付、AP自動化、跨境支付、貨幣風險管理和商務卡計劃。Corpay是FLEETCOR（NYSE: FLT）旗下品牌。如需瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

關於太陽劇團娛樂集團

太陽劇團娛樂集團（Cirque du Soleil Entertainment Group）是全球現場娛樂的領導者。 除享譽全球的馬戲藝術表演之外，該公司還將創意運用在多媒體製作、沉浸式體驗和特別活動等多種娛樂形式中。太陽劇團娛樂集團的目標不僅限於各種創作，也希望透過創意和藝術這兩大最重要的媒介，對人類、社區和地球產生正面影響。自1984年創立以來，已有6大洲、86個國家的超過3.78億人感受其魅力。這家加拿大企業現有4000多名員工，包括來自80個不同國家的1200名藝術家。如需瞭解有關太陽劇團娛樂集團的更多資訊，請造訪CDSentertainmentgroup.com。

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