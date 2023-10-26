Corpay将成为太阳剧团的全球外汇合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- FLEETCOR® (NYSE: FLT) 旗下品牌、商业支付领域的全球领导者Corpay1高兴地宣布，Corpay与太阳剧团（Cirque du Soleil）签订跨境业务协议，成为其官方外汇（FX）合作伙伴。通过此次全球赞助，太阳剧团将获享Corpay的创新解决方案，助其降低外汇风险。

Corpay跨境解决方案跨境营销副总裁Brad Loder表示：“作为一家在魁北克经营了20多年的加拿大企业，Corpay很高兴成为太阳剧团的官方外汇合作伙伴。这是Corpay全球合作伙伴计划发展的一个重要里程碑，标志着我们进入了艺术和现场娱乐领域。我们非常重视Corpay品牌的发展，以及我们在加拿大及全球的企业支付和货币风险管理业务，我们很高兴能与太阳剧团合作，他们是加拿大的代表，也是举世闻名的现场娱乐翘楚。”

太阳剧团娱乐集团的合作策略主管Lauren Hart表示：“这项新的赞助非常适合我们这样的全球性组织，我们每年要在30多个国家进行巡演，因此需要管理多种货币的外汇风险。我们期待着大力推广Corpay的解决方案，并以其助力我们的外汇风险管理。”

关于Corpay

Corpay是全球商业支付领域的领导者，帮助不同规模的企业更好地跟踪、管理和支付费用。Corpay为客户提供全面的在线支付解决方案，包括账单支付、AP自动化、跨境支付、货币风险管理和商务卡计划。Corpay是FLEETCOR（NYSE: FLT）旗下品牌。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com。

关于太阳剧团娱乐集团

太阳剧团娱乐集团（Cirque du Soleil Entertainment Group）是全球现场娱乐的领导者。除享誉全球的马戏艺术表演之外，该公司还将其创意运用到多媒体制作、沉浸式体验和特别活动等多种娱乐形式中。太阳剧团娱乐集团的目标不仅限于各种创作，还希望通过创意和艺术这两大最重要的媒介，对人类、社区和地球产生积极影响。自1984年创立以来，已有6大洲、86个国家的超过3.78亿人感受其魅力。这家加拿大企业现有4000多名员工，包括来自80个不同国家的1200名艺术家。如需了解有关太阳剧团娱乐集团的更多信息，请访问CDSentertainmentgroup.com。

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