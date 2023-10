Cosmo Energy Holdings collabora con Cognite per promuovere un'efficienza operativa elevata

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Cosmo Energy Holdings annuncia con orgoglio la collaborazione con Cognite, leader globale nel software per l'industria, e l'adozione di Cognite Data Fusion®️ come piattaforma di dati basilare per garantire la redditività e migliorare la competitività nelle attività downstream e petrolchimiche di Cosmo Energy.

Cognite Data Fusion, la piattaforma DataOps industriale leader di settore, sarà la base per le aspirazioni di Cosmo Energy in materia di digitalizzazione (DX), una mossa che rafforza la competitività attraverso l'ottimizzazione digitale delle attività e dei processi aziendali già in essere, oltre a contribuire all'incremento complessivo dei ricavi dell'impresa grazie alla maggior efficienza generata dall'adozione dell'IT/DX, con il miglioramento delle operazioni grazie ad informazioni approfondite basate sui dati.

"Questa collaborazione eccezionale ci proietta verso la nostra visione DX di evoluzione cosmologica, che Cosmo Energy Group persegue attivamente", è il commento di Noriko Rzonca, Ph.D., direttore della digitalizzazione presso Cosmo Energy Holdings. "I dati basati sull'IA generativa contestualizzati con Cognite consentono di migliorare la sicurezza e di ottimizzare le attività aziendali".

Cognite Data Fusion contestualizza una vasta gamma di informazioni, come dati nei compartimenti IT, OT ed ET, automatizzando questa operazione ricorrendo all'IA e all'apprendimento automatico. In questo modo esperti e ingegneri possono richiamare i dati necessari in modo veloce e facile, abbattendo le barriere all'utilizzo delle informazioni interdipartimentali e consentendo di basare sui dati il funzionamento degli impianti. Fornisce inoltre un supporto flessibile per diverse iniziative di digitalizzazione essenziali per il settore, come la digitalizzazione delle strutture incentrata su dati P&ID e 3D, la creazione di digital twin e l'ottimizzazione delle operazioni sul campo tramite dispositivi digitali.

Utilizzando la potenza di Cognite Data Fusion per il monitoraggio remoto tramite i digital twin, Cosmo Energy consente il funzionamento da remoto delle attività degli impianti e annuncia un cambio di paradigma nelle pratiche di lavoro. Grazie all'integrazione delle raffinerie nel mondo digitale e all'implementazione della manutenzione collaborativa (consolidamento coordinato tra manutenzione e funzionamento) tra raffinerie e impianti, Cosmo Energy promuove una maggior efficienza delle attività.

Cosmo Energy adotta anche Cognite AI, l'acceleratore dell'IA generativa per i dati industriali e la realizzazione di valore, che permette di razionalizzare e velocizzare le attività dei dipendenti richiamando i dati necessari sotto forma di conversazione e individuando le informazioni pertinenti, promuovendo così la transizione verso task a tasso elevato di produttività.

"Cognite Data Fusion accelererà i risultati per il progresso della digitalizzazione delle raffinerie e sarà la piattaforma fondamentale perfetta a supporto delle iniziative DX di Cosmo Energy", ha dichiarato Hirokatsu Harui, direttore ed Executive Managing Officer di Cosmo Oil. "Ci prepariamo con impazienza a implementare "Cognite Data Fusion®️" e "Cognite AI" per migliorare ulteriormente l'efficienza delle operazioni di manutenzione e produzione degli impianti tramite l'esecuzione di compiti avanzati tramite l'utilizzo dei dati".

"La solida adozione di Cognite Data Fusion, in combinazione con le funzionalità dell'intelligenza artificiale generativa di Cognite AI, contribuirà alla creazione di nuovo valore per Cosmo Energy", ha sottolineato il Dr. John Markus Lervik, co-fondatore e responsabile per la strategia e lo sviluppo presso Cognite. "L'IA generativa è uno strumento rivoluzionario per migliorare le capacità dei dipendenti in vista della crescita futura del business; per metterle a frutto in modo efficace è essenziale disporre di una piattaforma DataOps in grado di realizzare modelli di dati industriali standard di settore e di estrarre informazioni da interfacce pubbliche in tutta semplicità. Siamo impegnati al 100% nella collaborazione con Cosmo Energy per questa trasformazione digitale".

Cognite AI, caratterizzato da un'architettura rivoluzionaria che integra LLM (IA generativa) come GPT3.5/4 e PaLM con le esclusive funzioni di modellazione, ricerca e generazione estesa (RAG) di Cognite, migliora le capacità degli LLM generici perché accede ai dati dalle fonti dell'azienda stessa; genera risultati precisi e avanzati che si basano sui dati industriali privati dell'azienda nell'ambito di un tenant SaaS sicuro e protetto. Cognite AI, inoltre, fornisce agli utenti finali aziendali la capacità di creare applicazioni low-code utilizzando il linguaggio naturale.

Informazioni su Cosmo Energy Group:

Cosmo Oil Co., Ltd. e Maruzen Petrochemical Co., Ltd. sono società di Cosmo Energy Group, che punta a fornire energia e prodotti chimici essenziali per la vita quotidiana in modo sicuro e continuativo come missione pubblica . Oltre alle attività core nell'ambito petrolifero e petrolchimico, il gruppo anticipa i cambiamenti ambientali nel lungo termine e si espande nel comparto delle rinnovabili. Guidato dalla filosofia "Armonia e coesistenza della Terra, degli esseri umani e della società", il gruppo sfrutta i suoi punti di forza per promuovere iniziative come la società della mobilità di prossima generazione tramite la rete di stazioni di servizio (SS), la vendita di elettricità rispettosa dell'ambiente e l'espansione dell'energia pulita, in particolare dell'eolico. Grazie a questi impegni, incluso quanto menzionato in questo documento, l'azienda punta a centrare la neutralità del carbonio entro l'esercizio 2050, a contribuire ad affrontare le questioni sociali e a realizzare una società sostenibile. Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.cosmo-energy.co.jp/en/top.html

Informazioni su Cognite:

Cognite è un affermato leader globale nel software per l'industria che persegue una visione chiara: mettere rapidamente a disposizione delle aziende dati contestualizzati, affidabili e accessibili e guidare la trasformazione digitale completa delle organizzazioni ad alto contenuto di asset. Cognite Data Fusion®, la sua piattaforma DataOps industriale leader di mercato, e Cognite AI, la suite completa di capacità dell'IA generativa per le aziende, semplificano l'accesso e la comprensione dei complessi dati industriali da parte degli organi decisionali. Cognite Data Fusion® è una piattaforma sicura, scalabile e facile da usare, che consente agli utenti di domini e di dati industriali di collaborare in modo rapido e sicuro per sviluppare, rendere operative e far crescere soluzioni di IA generativa, destinate alle imprese, che offrono redditività e sostenibilità. Visitare il sito www.cognite.ai e seguire l'azienda su LinkedIn e Twitter.

