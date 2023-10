Le fabricant de batteries Hithium va être réassuré par Munich Re

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Hithium, le producteur de batteries stationnaires, a annoncé un accord avec Munich Re pour fournir une réassurance de garantie pour ses systèmes de stockage d'énergie (ESS). Le réassureur couvrira à la fois les garanties de produit et de performance. L'accord réduira ainsi les risques pour les propriétaires de projets ESS et pour Hithium, en offrant aux propriétaires de systèmes une couverture même en cas d'insolvabilité du fabricant, tout en protégeant Hithium contre des coûts de garantie excessifs et en protégeant le bilan de l'entreprise.

Les garanties contre la dégradation des performances et le risque de défauts, avec une couverture pouvant aller jusqu'à 15 ans, seront parmi les assurances de garantie à long terme disponibles dans l'industrie du stockage de l'énergie. La couverture du projet permet également à Hithium de fournir une structure d'assurance flexible. Le soutien de Munich Re à des projets de plus grande envergure se reflète dans « l’Accord d’étiquetage du partenaire de garantie » qu'elle a accordé à Hithium.

En tant que l'un des leaders mondiaux de la réassurance, Munich Re soutient les modèles commerciaux émergents tels que le stockage stationnaire de l'énergie en favorisant la confiance, la sécurité financière et l'expertise technique. Avant de s'engager dans une nouvelle obligation d'assurance de garantie, l'entreprise procède à une vérification technique préalable pour s'assurer de la viabilité du produit et du fabricant.

Les développeurs de projets ESS sont actuellement bien placés pour bénéficier d'un marché du stockage de l'énergie en pleine expansion, en raison du rôle central que jouent les systèmes dans la transition vers les énergies renouvelables en les rendant disponibles en permanence de manière fiable. Il est essentiel pour les promoteurs et leurs investisseurs de pouvoir établir la bancabilité et la sécurité des projets. La technologie du stockage de l'énergie devenant de plus en plus complexe et les systèmes à grande échelle intégrant de multiples composants de haute technologie, la nécessité d'une assurance de garantie a pris de l'importance.

Winfried Wahl, directeur principal des produits et du marketing chez Hithium, a commenté l'événement : « Munich Re est la référence mondiale en matière de diligence raisonnable et de sécurité financière dans le domaine du stockage de l'énergie. Nous sommes très fiers de franchir cette étape et de pouvoir offrir ce niveau de garantie à nos clients et à nos investisseurs ».

Hithium est en passe de disposer d'une capacité de production de 70 GWh d'ici à la fin 2023, en fabriquant des cellules, des modules de batterie, des armoires et des systèmes de conteneurs, avec 11 GWh livrés depuis la création de l'entreprise en 2019. Hithium coopère déjà avec la filiale chinoise de TÜV Rheinland pour l'essai et la certification de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

À propos de HiTHIUM

Fondée en 2019, HiTHIUM est une société de premier plan dans la fabrication de produits de stockage d'énergie stationnaire de haute qualité pour des applications à grande échelle ainsi que pour des applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations de production « intelligentes », les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations de leur cycle de vie. Avec plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS (systèmes de stockage d'énergie sur batterie) pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Munich, Dubaï et en Californie. HiTHIUM a livré 11 GWh de capacité de batterie, dont 5 GWh pour la seule année 2022, et étend sa capacité de production à 70 GWh d'ici à la fin 2023.

À propos de Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance primaire et de solutions de gestion des risques liés à l'assurance. Le groupe se compose des secteurs de la réassurance et d'ERGO, ainsi que du gestionnaire d'actifs MEAG. Munich Re est présent dans le monde entier et opère dans toutes les branches de l'assurance. Depuis sa création en 1880, Munich Re est connue pour son expertise inégalée en matière de risques et pour sa situation financière solide. Elle offre aux clients une protection financière lorsqu'ils sont confrontés à des niveaux de dommages exceptionnels - du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à l'ouragan Ian en 2022. Munich Re possède une force d'innovation exceptionnelle qui lui permet de couvrir également des risques extraordinaires tels que les lancements de fusées, les énergies renouvelables ou les cyber-risques. L'entreprise joue un rôle clé pour faire avancer la transformation numérique du secteur de l'assurance et, ce faisant, a encore élargi sa capacité à évaluer les risques et la gamme de services qu'elle propose. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde par les entreprises, les institutions et les particuliers.

