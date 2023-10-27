GC Aesthetics与Bimini Health Tech建立战略伙伴关系，以在全球推进乳房再造解决方案

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 乳房美容领域的知名品牌GC Aesthetics®与医疗卫生解决方案创新企业Bimini Health Tech(简称“Bimini”)高兴宣布建立开创性合资企业 ，以在全球推进乳房再造技术革新。

这一战略合作将GC Aesthetics在硅酮乳房植入体设计、制造和分销领域四十载的经验与Bimini在乳房再造创新领域的专业知识相融合。此战略合作的成果就是致力于为包括美国、拉美、欧洲、中东和亚太在内的全球女性提供一流的乳房再造解决方案。

GC Aesthetics将以名为“OPALINE Aesthetics”的合资企业为基础，在美国和加拿大以外地区部署Bimini的医疗解决方案。Bimini则在美国开展GC Aesthetics选择性乳房再造解决方案的商业化，这将与其业界领先的Puregraft技术组合相得益彰，可为整形和再造外科医师提供广泛的解决方案。

GC Aesthetics首席执行官Carlos Reis Pinto表示：“我们希望为全球患者提供最先进的乳房再造解决方案，其一流的安全性已得到实证。”而Bimini Health Tech首席执行官兼联合创始人Brad Conlan则表示：“Bimini和GCA产品组合的结合不仅使患者获得更广泛的解决方案，而且还将引发新技术的发展，从而提高乳房再造术的护理标准。”

此番合作背后的推动力是对患者和整形外科医生的共同承诺。通过合作，GCAesthetics 和 Bimini Health Tech旨在提升女性的健康和福祉，为乳房再造需求提供全面支持。

乳房再造术需要对女性医疗保健的奉献和承诺。我们将共同踏上这一旅程，与世界各地的医疗专业人员合作，为女性健康和福祉做出贡献。

关于GC Aesthetics

GC Aesthetics是一家历史悠久的全球医疗技术公司，致力于开发、制造和销售一系列专有美容和再造产品。在其40年的历史中，GCA一直致力于推进医学美学，并为隆胸和乳房再造术提供高质量的乳房植入物。我们已经在70个国家销售了300多万件植入物，我们的产品有长达10年的临床数据作为支撑。

若要了解更多信息，请访问www.gcaesthetics.com

关于Bimini Health Tech

Bimini Health Tech 成立于2013年，是再生、美容、整形和再造手术领域的全球领先企业。凭借数十年经验，Bimini致力于创新产品的开发、获取和商业化，为患者和医生提供优质解决方案。我们的产品组合包括Puregraft®(脂肪过滤系统、Serene乳房植入物，Essence脱细胞真皮基质)，Healeon®，Dermapose®和Kerastem®等品牌。凭借百余项专利、20项设备许可和批准以及超过25项科学出版物的支撑，Bimini产品已在全球150多万例手术中得到应用。

要了解更多信息，请访问 www.biminihealthtech.com

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