IHS Towers fait équipe avec Limitless Space Institute pour inspirer l’exploration spatiale et l’éducation au Brésil et au Nigéria

LONDRES ET NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), qui figure parmi les plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours, a annoncé aujourd’hui un partenariat d’un an avec le Limitless Space Institute (LSI), une organisation à but non lucratif spécialisée dans l’éducation et la recherche. Ce partenariat prendra effet en janvier 2024 et vise à élargir l’accès à l’éducation spatiale sur nos deux plus grands marchés.

Cette collaboration permettra à 20 éducateurs en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) du Brésil et du Nigéria d’être invités à rejoindre le Limitless Global Educator Program, d’une durée de 12 mois, et d’accéder à un programme d’éducation spatiale soigneusement élaboré. Dispensés par des experts du Limitless Space Institute, les éducateurs participeront à des ateliers virtuels mensuels au cours desquels des conférenciers invités apporteront leur éclairage sur l’exploration et la science spatiales. Ils seront également invités à participer à l’institut d’été du LSI à Houston, au Texas, pendant une semaine, et des représentants du Limitless Space Institute se rendront en personne au Brésil et au Nigéria pour des ateliers pratiques.

Les éducateurs qui seront sélectionnés seront inscrits au Limitless Global Educator Program et pourront accéder au contenu personnalisé du Space Education Curriculum développé par les experts du Limitless Space Institute. Ce programme englobe un large éventail de sujets, notamment l’importance de l’exploration spatiale, la science qui sous-tend l’espace, son histoire, l’économie de l’espace, ainsi que l’exploration durable et l’éthique de l’espace. À travers ce programme, les enseignants seront mieux équipés pour inspirer leurs élèves et les nouvelles générations sur les merveilles et les complexités de l’espace.

Les candidatures s’ouvrent le 1er novembre 2023, via le site Web du Limitless Space Institute, https://www.limitlessspace.org/global-educators/, et se clôtureront le 6 décembre 2023.

Sam Darwish, président-directeur général d’IHS Towers, a indiqué : « Je suis incroyablement ravi d’annoncer notre partenariat avec le Limitless Space Institute alors que nous cherchons à continuer à renforcer les opportunités d’éducation en mettant particulièrement l’accent sur l’augmentation de l’accès aux matières STEM. Notre excellence en matière d’ingénierie est l’élément vital d’IHS, et nous ne pourrions être plus fiers de soutenir la mission de l’Institut Limitless Space, qui consiste à fournir aux éducateurs du monde entier les ressources et les expériences dont ils ont besoin pour enseigner les sciences et les technologies. Grâce à notre partenariat avec le Limitless Space Institute, nous espérons pouvoir apporter cette spécialisation passionnante aux éducateurs brésiliens et nigérians, et leur donner les moyens de passionner leurs élèves pour les merveilles de l’ingénierie et de l’exploration spatiale ».

Kaci Heins, directeur du Limitless Space Institute, a commenté « Nous ne pouvons que nous réjouir de collaborer avec IHS Towers dans notre quête d’élévation de l’éducation STEM mondiale. Notre mission ne se limite pas à éduquer, mais à inspirer la prochaine génération pour qu’elle étende son exploration au-delà de notre système solaire. Les éducateurs et les étudiants sont au cœur de la future main-d’œuvre STEM et de l’exploration spatiale. Équipés des bonnes ressources, les éducateurs sont prêts à amener les élèves vers les disciplines STEM centrées sur l’espace. Un éducateur énergique donne le ton à nos futurs explorateurs. L’exploration spatiale, en son cœur, est synonyme d’unité et de coopération mondiales, ce qui est essentiel pour le progrès collectif de l’humanité »

Marco Antonio Chamon, président de l’Agence spatiale brésilienne, a indiqué : « Je tiens à féliciter IHS Towers et l’Institut Limitless Space pour leur remarquable initiative visant à faire progresser l’éducation STEM sur des sujets liés à l’espace pour les éducateurs tant au Brésil qu’au Nigéria. Il est crucial que les activités spatiales occupent une place prépondérante dans le cœur et l’esprit du public, et l’éducation est le moyen le plus direct d’atteindre cet objectif. L’Agence spatiale brésilienne est fière de soutenir cette initiative au Brésil ».

A propos d’IHS Towers

IHS Towers est l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et l’un des plus grands towercos multinationaux indépendants uniquement axés sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours sur ses 11 marchés, notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Pérou, le Rwanda et la Zambie. Pour plus d’informations, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : communications@ihstowers.com ou visiter le site : https://www.ihstowers.com/br-pt

À propos de l’Institut de l’espace sans limites

Limitless Space Institute est une organisation à but non lucratif dont la mission est d’inspirer et d’éduquer la prochaine génération à voyager au-delà de notre système solaire et à rechercher et développer des technologies habilitantes. Le LSI fait progresser la recherche et le développement dans le domaine de l’exploration de l’espace lointain par le biais des programmes suivants, qui mobilisent les étudiants :

R&D interne : poursuite de la recherche fondamentale en interne dans les laboratoires Eagleworks, frôlant le Johnson Space Center.

R&D externe : financer directement des projets de R&D menés par des universitaires grâce à des subventions.

R&D collaborative : faire progresser la recherche en collaboration avec des partenaires universitaires.

Bourses d’études et de perfectionnement : attribution de bourses d’études pour les étudiants de premier cycle, les diplômés et les post-doctorants.

Éducation illimitée : Programmes internationaux de développement professionnel des éducateurs, développement de programmes d’enseignement sur l’espace, subventions pour des initiatives d’enseignement des STIM dans les écoles primaires et secondaires, et sensibilisation à l’enseignement des STIM.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://www.limitlessspace.org/

