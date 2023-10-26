Kinaxis欢迎ProvisionAI加入全球合作伙伴网络

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 获得专利的优化补货运输调度解决方案的唯一提供商ProvisionAI已加入Kinaxis® (TSX:KXS)解决方案扩展合作伙伴计划。通过这一合作伙伴关系，双方的共同客户现在可将Kinaxis RapidResponse®平台及其专利并发技术带来的可视性和敏捷性扩展到运输调度需求中，从而切实消除延迟和各自为政的情况。

ProvisionAI首席执行官兼创始人Tom Moore表示：“RapidResponse与ProvisionAI的LevelLoad的结合意味着客户可以将整个网络的数据与运输数据实时结合起来。通过了解来自供应链其他部分的实时限制，客户可以创建最新的补货运输计划，同时考虑到运输工具成本、仓库容量和库存可用性。这些优势为供应链管理带来了变革。”

Kinaxis和ProvisionAI已经共同拥有多家知名的全球客户，包括Unilever、Diageo、Baxter和Kimberly-Clark。

Kinaxis全球合作伙伴部门高级副总裁Conrad Mandala表示：“我们的解决方案扩展合作伙伴在Kinaxis生态系统中至关重要，他们为我们的客户带来了独特而专业的能力。我们非常高兴地欢迎ProvisionAI加入我们的全球合作伙伴计划，并对我们未来的合作成果充满期待。”

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链管理领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能协调其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

关于ProvisionAI

ProvisionAI为全球制造商提供运输调度解决方案，可在考虑运输能力限制的情况下优化补给方案。该公司旗舰产品LevelLoad可在供应链网络限制的现实情况下实现长期运输规划目标。成果包括更充分的装载、更多地使用首选货运承运商以及总体成本更低。通过提前投标货物来预定首选的承运商、优化卡车装载以尽量减少运力浪费、提高客户订单履行率以及降低成本，客户可节省数百万美元的成本。这项专利技术是由一个物流优化专家团队历时五年研发的，他们深入研究了诸如Unilever、Baxter、P&G和Kimberly-Clark等大公司的运输方式。如需了解更多信息，请访问www.provisionai.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成适用的证券法界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关Kinaxis的增长机会、Kinaxis产品和服务的潜在收益和市场需求的陈述。这些陈述受某些假设、风险和不确定因素的影响，包括我们对Kinaxis的产品和服务与行业竞品对比情况的看法。请读者注意不要过分依赖这些陈述。Kinaxis的实际成果、业绩、成就和发展可能与此类陈述中明示或暗示的成果、业绩、成就或发展大相径庭。一些风险因素可能导致Kinaxis的实际成果、业绩、成就或发展与此类陈述中明示或暗示的成果、业绩、成就或发展存在实质性差异，这些风险因素可以在Kinaxis向加拿大证券监管机构提交的公开文件中查阅。除非法律明确要求，否则Kinaxis不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

来源：Kinaxis

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