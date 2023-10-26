Tecnotree实现业务新突破，与中东和北非地区的领先运营商签署内嵌Sensa AIML的BSS转型协议

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是一家专注于人工智能(AI)、5G和云原生技术的全球数字平台和服务领导者。公司宣布与中东和北非地区的一家领先电信解决方案提供商签订了一项价值数百万美元的新合同。通过该项目，Tecnotree将为这家运营商提供内嵌AI技术的业务支持系统(BSS)顾客参与服务。该项目将实施完整的BSS堆栈和Tecnotree Sensa Intelligence平台，是Tecnotree于2023年在AIML驱动的客户体验用例方面签署的第二份合同。

Tecnotree Sensa是一项AI技术，可嵌入Tecnotree的全部产品组合，实现可配置的AI解决方案和人性化的智能数字体验，用于电信公司和其他各种垂直行业。通过Tecnotree Sensa实现的5G和AI数字体验能够深化客户参与、提高运营效率，并支持5G驱动的货币化。

根据协议，Tecnotree将部署内嵌Sensa AI的各种BSS应用，包括数字化自助服务和客户管理、目录驱动的订单管理、通过全渠道活动和社交媒体洞察创造新需求、销售线索和销售漏斗管理、具有业务流程编排功能的企业员工管理、商业智能和分析功能、企业和消费者服务请求管理、合作伙伴管理、电子商店等。该解决方案将为运营商提供具有内嵌智能功能的统一解决方案，实现全部应用的升级转型，从而支持B2B2X交叉销售和向上销售功能。

Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander在谈到新合同时表示：“我们非常高兴能够开启新的业务领域，在全方位的数字BSS和AIML Sensa Fabric平台帮助下，帮助客户实现业务转型，提供无与伦比的全新数字体验，并创造新的收入来源。我们的数字BSS堆栈内嵌Tecnotree Sensa AIML功能，将帮助客户提高业务灵活性，加速响应市场动态，同时通过超个性化实现人性化体验。该方案还将帮助客户优化运营成本，同时利用我们基于人工智能/机器学习的洞察和建议，大幅提升收入货币化能力。此次合作标志着Tecnotree在人工智能领域向前迈出了重要一步，加强了我们提升数字服务的承诺，有助于我们打造差异化业务，帮助客户提供无与伦比的顾客体验。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API合规性表中排名第一，拥有59个开放API，而这源于我们对卓越的不懈追求，以及致力于始终如一地为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。

如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。