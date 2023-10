Cosmo Energy Holdings werkt samen met Cognite om hoge operationele efficiëntie te bereiken

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigt Cosmo Energy Holdings met trots haar partnerschap aan met Cognite, een wereldleider in industriële software, en de acceptatie van Cognite Data Fusion®️ als het basisdataplatform om de winstgevendheid veilig te stellen en het concurrentievermogen in de downstream- en petrochemische activiteiten van Cosmo Energy te vergroten.

Cognite Data Fusion, het toonaangevende Industrial DataOps-platform, zal dienen als de hoeksteen van de digitaliseringsambities (DX) van Cosmo Energy. Deze stap versterkt het concurrentievermogen door de digitale optimalisatie van bestaande bedrijfsactiviteiten en -processen. Het draagt ook bij aan de algemene verhoging van de bedrijfsomzet door de bedrijfsefficiëntie te verbeteren via de aanname van IT/DX, waardoor de bedrijfsvoering wordt verbeterd op basis van datagestuurde inzichten.

“Dit inspirerende partnerschap stuwt ons richting onze DX-visie op kosmologische evolutie, die de Cosmo Energy Group actief voor ogen heeft,” aldus Noriko Rzonca, Ph.D., Chief Digital Officer Cosmo Energy Holdings. “Door generatieve AI aangestuurde, gecontextualiseerde gegevens met Cognite zorgen ervoor dat onze activiteiten veiliger en meer geoptimaliseerd kunnen worden.”

Cognite Data Fusion contextualiseert een breed scala aan gegevens, waaronder geïsoleerde IT-, OT- en ET-gegevens, met behulp van AI en machine learning voor geautomatiseerde gegevenscontextualisering. Hierdoor kunnen experts en ingenieurs de benodigde gegevens snel en eenvoudig ophalen, zodat barrières voor gegevensgebruik tussen afdelingen worden weggenomen en gegevensgestuurde fabrieksactiviteiten mogelijk worden gemaakt. Daarnaast biedt het flexibele ondersteuning voor verschillende digitaliseringsinitiatieven die cruciaal zijn voor de industrie, waaronder de digitalisering van fabrieken rond P&ID- en 3D-gegevens, de creatie van digitale tweelingen en de optimalisatie van veldactiviteiten via digitale apparaten.

Door gebruik te maken van Cognite Data Fusion voor monitoring op afstand via digitale tweelingen, zal Cosmo Energy werken op afstand in fabrieksactiviteiten mogelijk maken, wat een paradigmaverschuiving in de werkpraktijken inluidt. Door de integratie van raffinaderijen in de digitale wereld en de implementatie van gezamenlijk onderhoud (gecoördineerd onderhoud en functieconsolidatie) tussen raffinaderijen en fabrieken, zal Cosmo Energy een efficiëntere bedrijfsvoering stimuleren.

Cosmo Energy zal ook gebruik maken van Cognite AI, de generatieve AI-versneller voor industriële data en waarderealisatie, om de taken van werknemers te stroomlijnen en te versnellen door noodzakelijke gegevens in gespreksformaat op te halen en relevante gegevens te lokaliseren. Dit bevordert de overgang naar zeer productieve taken.

“Cognite Data Fusion zal de prestaties versnellen om de digitalisering van raffinaderijen te bevorderen en dient als de ideale platformbasis om de DX-initiatieven van Cosmo Energy te ondersteunen," verklaarde Hirokatsu Harui, Director, Executive Managing Officer, Cosmo Oil. "We kijken reikhalzend uit naar de implementatie van 'Cognite Data Fusion®️' en 'Cognite AI' om de efficiëntie van fabrieksonderhoud en productieactiviteiten verder te verbeteren en geavanceerde taken te realiseren door middel van datagebruik."

"De robuuste aanname van Cognite Data Fusion in combinatie met de industriële generatieve AI-functies in Cognite AI zal bijdragen aan het creëren van nieuwe waarde voor Cosmo Energy," aldus dr. John Markus Lervik, mede-oprichter en Chief Strategy & Development Officer bij Cognite. “Generatieve AI is een revolutionair hulpmiddel om de capaciteiten van werknemers bij toekomstige bedrijfsgroei te verbeteren. Om er effectief gebruik van te maken is een DataOps-platform essentieel dat in staat is om industriële datamodellen volgens industriestandaard te construeren en eenvoudig gegevens uit openbare interfaces te extraheren. We zijn volledig toegewijd aan de samenwerking met Cosmo Energy in deze digitale transformatie."

Cognite AI, met een baanbrekende architectuur die LLM (generative AI) zoals GPT3.5/4 en PaLM integreert met Cognite's unieke functies voor gegevensmodellering, zoeken en uitgebreide generatie (RAG), verbetert de mogelijkheden van LLM's voor algemene doeleinden door toegang te krijgen tot gegevens uit de eigen bronnen van het bedrijf. Het genereert nauwkeurige en geavanceerde output op basis van de particuliere industriële gegevens van een bedrijf binnen een veilige en beschermde SaaS-tenant. Bovendien voorziet Cognite AI zakelijke eindgebruikers van de mogelijkheid om low-code applicaties te maken met behulp van natuurlijke taal.

Over Cosmo Energy Group:

Cosmo Oil Co., Ltd. en Maruzen Petrochemical Co., Ltd. maken deel uit van de Cosmo Energy Group, die de publieke missie op zich neemt om op veilige en stabiele wijze essentiële energie en chemische materialen voor het dagelijks leven te leveren. Naast haar kernactiviteiten in aardolie en petrochemie anticipeert de groep op milieuveranderingen op de lange termijn en breidt ze uit naar hernieuwbare energie. Geleid door de filosofie van de groep: 'Harmony and Coexistence of the Earth, Humans, and Society,' maakt het bedrijf gebruik van zijn sterke punten om initiatieven te bevorderen zoals een mobiliteitsmaatschappij van de volgende generatie die gebruik maakt van het netwerk van tankstations (SS), milieuvriendelijke elektriciteitsverkoop en de uitbreiding van schone energie, met name de opwekking van windenergie. Door deze inspanningen, waaronder de hier genoemde, streeft het bedrijf ernaar om tot het fiscale jaar 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en bij te dragen aan het aanpakken van maatschappelijke problemen en het opbouwen van een duurzame samenleving. Ga voor meer informatie naar: https://www.cosmo-energy.co.jp/en/top.html

Over Cognite:

Cognite is een wereldwijd erkende leider op het gebied van industriële software met een duidelijke visie: industriële bedrijven snel voorzien van toegankelijke, betrouwbare en gecontextualiseerde gegevens en de volledige digitale transformatie van industrieën met veel activa aandrijven. Met zijn marktleidende Industrial DataOps-platform, Cognite Data Fusion®, en een uitgebreide suite van Industrial Generative AI-mogelijkheden, Cognite AI, maakt Cognite het voor besluitvormers gemakkelijk om toegang te krijgen tot complexe industriële gegevens en deze te begrijpen. Cognite Data Fusion® is een gebruiksvriendelijk, veilig en schaalbaar platform waarmee industriële data- en domeingebruikers snel en veilig kunnen samenwerken om industriële generatieve AI-oplossingen te ontwikkelen, te implementeren en op te schalen die zowel winstgevendheid als duurzaamheid opleveren. Bezoek ons op www.cognite.ai en volg ons op LinkedIn en Twitter.

