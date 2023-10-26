電池製造商Hithium與Munich Re達成再保險協議

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池生產商Hithium宣布與Munich Re達成協議，為其儲能系統(ESS)提供保修再保險。這家再保險公司將為產品和效能擔保提供核保。因此，該協議將降低ESS專案所有者和Hithium的風險，即使在製造商破產的情況下也能為系統所有者提供保障，同時還能使Hithium免於承擔過高的保修成本，保護公司的資產負債表。

針對性能下降和缺陷風險的保修期長達15年，將是儲能產業中保修期最長的保險之一。該專案保險也使Hithium能夠提供靈活的保險結構。Munich Re授予Hithium的「保修合作夥伴標籤協議」體現了其對大型專案的支持。

Munich Re是再保險領域的全球領導者之一，透過促進信任、財務安全和技術專長，為固定式儲能等新興商業模式提供支援。在承擔新的擔保保險義務之前，該公司會完成技術盡職調查流程，以確保產品和製造商的可靠性。

目前，ESS專案開發商具備處於從快速成長的儲能市場中獲益的有利條件，因為儲能系統在向再生能源轉換的過程中發揮著核心作用，使得再生能源能夠持續可靠供應。對於開發商及其投資人來說，確保專案的可融資性和安全至關重要。此外，隨著儲能技術變得越來越複雜，大規模系統集成了多種高科技元件，因此保修保險的需求也變得越來越重要。

Hithium產品與行銷高級總監Winfried Wahl評論道：「Munich Re為儲能領域的盡職調查和金融安全設定了全球標準。能夠邁出這一步並為我們的客戶和投資人提供這種等級的擔保，我們感到非常驕傲。」

到2023年底，Hithium的產能將達到70 GWh，生產的產品包括電芯、電池模組、機櫃和貨櫃系統。自2019年成立以來，該公司所交付產品的容量已達11 GWh。Hithium已與TÜV Rheinland的中國子公司就大規模儲能系統的測試和認證展開合作。

關於HiTHIUM

HiTHIUM成立於2019年，是為公用事業規模以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的一流製造商。HiTHIUM擁有四個獨特的研發中心和多個「智慧型」生產設施，其創新包括突破性的鋰離子電池安全性改進，以及生命週期的提升。憑藉創辦人和高階主管在該領域累積數十年的經驗，HiTHIUM利用其在電池儲能系統(BESS)領域的專業知識，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能服務。該公司總部位於中國廈門，並在深圳、慕尼黑、杜拜和美國加州設有生產、研發和銷售機構。HiTHIUM已出貨電池產品的容量達11 GWh，僅2022年的出貨量就高達5 GWh。HiTHIUM計畫在2023年底之前將產能提高到70 GWh。

關於Munich Re

Munich Re是全球首屈一指的再保險、原保險和保險相關風險解決方案供應商之一。集團由再保險和ERGO業務部門以及資產管理公司MEAG組成。Munich Re在全球積極開展業務，跨足保險業的所有領域。自1880年成立以來，Munich Re就以其無與倫比的風險相關專業技能和穩健的財務狀況而聞名。從1906年的舊金山地震到2022年的颶風伊恩，公司在巨大的損害來臨時總能為客戶提供財務保護。Munich Re有著非凡的創新實力，這使它能夠為火箭發射、再生能源或網路風險等特殊風險提供保險。公司在推動保險業的數位化轉型方面發揮著關鍵作用，並在這一過程中進一步擴大其評估風險的能力和提供服務的範圍。憑藉其客製化的解決方案以及與客戶的密切關係，Munich Re成為深受企業、機構和個人歡迎的風險合作夥伴之一。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。