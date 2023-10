dLocal for Platforms traz solução cashless para a inDrive Brasil

MONTEVIDÉU, Uruguai--(BUSINESS WIRE)--A inDrive, uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos, agregou uma nova solução de pagamento em seu aplicativo no Brasil graças à dLocal, uma plataforma de pagamentos pioneira em tecnologia que possibilita que empresas do mundo inteiros se conectem a bilhões de consumidores em mercados emergentes.

A integração mais recente entre a dLocal e a inDrive é o dLocal for Platforms, a infraestrutura de pagamentos para mercados da dLocal, apresentada em abril de 2023. O Platforms oferece uma maneira mais rápida e fácil de aceitar pagamentos e desembolsar fundos para contas secundárias (subcontas) em uma única solução. A inDrive recentemente lançou o produto tudo-em-um no Brasil para implantar soluções cashless (sem dinheiro) para seus motoristas e passageiros.

O Brasil é o primeiro lugar do mundo em que a inDrive implementou a solução cashless. Ao utilizar o dLocal for Platforms, é agora possível receber e desembolsar fundos por meio de métodos de pagamento locais e alternativos, como o PIX, para motoristas e passageiros. Anteriormente, os motoristas precisavam recarregar sua carteira no aplicativo, os pagamentos dos passageiros iriam para eles e depois a inDrive tiraria o seu percentual. Agora, o processo é muito mais direto. Quando o passageiro realiza o pagamento, o dinheiro vai direto para a inDrive, e a inDrive então emite os pagamentos para os motoristas, tudo isso graças à solução dLocal for Platforms.

"Estamos muito entusiasmados em trazer uma solução cashless moderna aos nossos motoristas e passageiros brasileiros, o que foi possível graças à nossa parceria com a dLocal", disse Alexander Akhmataev, diretor para a América Latina da inDrive. "Esta é uma etapa significativa para todos nós e marca a primeira implementação global da inDrive de uma solução cashless direta."

A inDrive e a dLocal se comprometeram a oferecer pagamentos localizados desde 2019, começando no Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru. Até o final 2021, a parceria foi ampliada para mais de 20 países na África, Ásia e América Latina.

"Permitir que a InDrive entre nos segmentos cashless verticais foi a próxima etapa óbvia em nossa parceria bem-sucedida. Queremos garantir que estamos acelerando sua expansão global. Integrar novos usuários e motoristas em todo o Brasil e oferecer a eles uma experiência de inscrição perfeita também é agora uma parte essencial de sua estratégia de pagamento", declarou Diego Halegua, diretor de Gestão de Contas – EMEA, da dLocal.

A dLocal desenvolveu o Platforms para superar o processo de recebimento e distribuição de pagamentos internacionais para inúmeras contas e subcontas. É extremamente benéfico para a indústria da gig-economy, como os mercados on-line, compartilhamento de viagens e comércio eletrônico em mídias sociais. A solução dLocal for Platforms permite às empresas aceitar pagamentos em nome de seus usuários, dividir os pagamentos entre um ou mais usuários, deduzir os custos conforme necessário e reter os fundos até o pagamento.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma de mobilidade e serviços urbanos com sede em Mountain View, Califórnia. Com mais de 150 milhões de downloads, o aplicativo inDrive é o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado do mundo. Além de transporte compartilhado, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo transporte intermunicipal, entrega de carga e mercadorias, assistência em tarefas, entrega e busca de emprego. A inDrive atua em mais de 700 cidades em 47 países, nos quais ela apoia as comunidades locais por meio de seu modelo de pagamento ponto a ponto e seus programas de capacitação de comunidades, que ajudam a promover a educação, o esporte, as artes e as ciências, a igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Sobre a dLocal

A dLocal facilita pagamentos locais em mercados emergentes conectando comerciantes empresariais globais à bilhões de consumidores em mercados emergentes na Ásia, Oriente Médio, América Latina e África. Por meio do conceito “One dLocal” (uma API direta, uma plataforma e um contrato), empresas do mundo inteiro podem receber e enviar pagamentos e liquidar fundos globalmente sem a necessidade de gerenciar processadores de pagamento e pagamento separados, estabelecer várias entidades locais, integrar diversas empresas compradoras e métodos de pagamento em cada mercado. Para mais informações, acesse https://dlocal.com.

