GC Aesthetics和Bimini Health Tech締結戰略合作關係，提升全球乳房重建手術解決方案

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歷史悠久的乳房美容品牌GC Aesthetics®和醫療保健解決方案先驅Bimini Health Tech（以下簡稱「Bimini」）以無比歡欣之情對外宣布達成突破性的合資夥伴關係，立意為乳房重建帶來全球性變革。

這次戰略性合作將GC Aesthetics在設計、製造及經銷矽膠植入物方面累積了40年的經驗結合Bimini在乳房重建方面的專業技能。這成就了一份前所未見的堅定承諾，為全球包括美國、拉丁美洲、歐洲，中東及非洲和亞太地區在內的女性提供最佳乳房重建解決方案。

在名為「OPALINE Aesthetics」的合資企業帶領之下，GC Aesthetics將在美國和加拿大境外部署Bimini的醫療保健解決方案。Bimini則將選擇GC Aesthetics的部分乳房重建解決方案在美國進行商品化。這麼做有望增強其領先同業的Puregraft技術組合，為整形和重建外科醫生提供更多種類的解決方案。

「我們想為全球患者提供具備頂級安全性的最先進乳房重建解決方案。」GC Aesthetics執行長Carlos Reis Pinto說，「結合Bimini與GCA的產品組合不僅可以擴大患者獲得更多解決方案的機會，還可以促進新技術的發展，進而提高乳房重建的醫護標準。」Bimini Health Tech執行長暨創辦人Brad Conlan說。

之所以能夠實現這份合作關係，要感謝兩造對患者和整形外科醫師的共同承諾。GC Aesthetics與Bimini Health Tech經由攜手合作，提高女性的醫療保健和福祉，為乳房重建需求提供全面性的支持。

理想的乳房重建需要專業界對女性保健做出奉獻和承諾。我們將共同踏上這段旅程，與世界各地的醫療專業人士合作，為女性的健康和福祉做出貢獻。

關於GC Aesthetics

GC Aesthetics是一家歷史悠久的全球醫療技術公司，開發、生產和行銷種類齊全的專有美容和整形產品。在其40年的經營史中，GCA一直致力於推動醫美科學的發展，開發隆乳及乳房重建用的高品質乳房植入物。GCA已經在70個國家銷售了300多萬個植入物，並有長達10年的長期臨床資料作為其產品的最佳見證。

更多詳情請見：www.gcaesthetics.com

關於Bimini Health Tech

成立於2013年的Bimini Health Tech是全球再生、美容、整形和重建外科領域的先驅。Bimini以數十年的經驗為後盾，矢志開發、收購和商業化創新產品，為患者和醫生提供優質解決方案。我們的產品組合包括Puregraft®（脂肪過濾系統、Serene乳房植入物、精華去細胞真皮基質）、Healeon®、Dermapose®，和Kerastem®等品牌。Bimini的產品憑藉100多項專利、20項設備許可與批准，以及超過25篇科學出版品的支持，已應用於全球150多萬例手術中。

更多詳情請見：www.biminihealthtech.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。