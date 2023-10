GC Aesthetics et Bimini Health Tech forment un partenariat stratégique pour faire progresser les solutions de reconstruction mammaire à l'échelle mondiale

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--GC Aesthetics®, une marque établie de longue date dans le domaine de l'esthétique mammaire, et Bimini Health Tech (« Bimini »), un pionnier en matière de solutions de soins de santé, sont heureux d'annoncer leur partenariat révolutionnaire en régime de coentreprise visant à révolutionner la reconstruction mammaire dans le monde entier.

Cette collaboration stratégique associe les 40 ans d'expérience de GC Aesthetics dans la conception, la fabrication et la distribution d'implants mammaires en silicone à l'expertise de Bimini en matière d'innovation dans le domaine de la reconstruction mammaire. Résultat : un engagement sans précédent à fournir aux femmes les meilleures solutions de reconstruction mammaire dans le monde entier, notamment aux États-Unis et dans les régions LATAM (Amérique latine), EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique).

Dans le cadre de la coentreprise nommée « OPALINE Aesthetics », GC Aesthetics déploiera les solutions de soins de santé de Bimini en dehors des États-Unis et du Canada. Inversement, Bimini commercialisera aux États-Unis les solutions sélectives de reconstruction mammaire de GC Aesthetics, qui viendront compléter son portefeuille de technologies Puregraft, leader du secteur, qui offre un large éventail de solutions aux chirurgiens plasticiens et reconstructeurs.

« Nous voulons offrir aux patientes du monde entier des solutions de reconstruction mammaire à la pointe de la technologie, avec un profil de sécurité démontré comme le meilleur de sa catégorie », a déclaré Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics. « La combinaison des portefeuilles de Bimini et de GCA permettra non seulement d'élargir l'accès des patients à des solutions plus larges, mais aussi de développer de nouvelles technologies qui amélioreront la qualité des soins dans le domaine de la reconstruction mammaire », a déclaré Brad Conlan, PDG et cofondateur de Bimini Health Tech.

La force motrice de ce partenariat est un engagement commun envers les patients et les chirurgiens plasticiens. En joignant leurs forces, GC Aesthetics et Bimini Health Tech visent à améliorer les soins de santé et le bien-être des femmes, en offrant un soutien complet pour les besoins de reconstruction mammaire.

La reconstruction mammaire exige un dévouement et un engagement en faveur de la santé des femmes. Collectivement, nous nous embarquerons dans ce voyage pour contribuer à la santé et au bien-être des femmes, en partenariat avec des professionnels de la santé du monde entier.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une entreprise mondiale de technologie médicale établie de longue date qui développe, fabrique et commercialise une gamme complète de produits esthétiques et reconstructifs exclusifs. Au cours de ses 40 années d'existence, GCA s'est attaché à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants mammaires de haute qualité pour l'augmentation mammaire et la chirurgie reconstructive du sein. Nous avons vendu plus de 3 millions d'implants dans 70 pays et nos produits sont étayés par des données cliniques publiées sur 10 ans.

Plus de détails sur www.gcaesthetics.com

À propos de Bimini Health Tech :

Fondée en 2013, Bimini Health Tech est un leader mondial dans les secteurs de la chirurgie régénérative, esthétique, plastique et reconstructive. S'appuyant sur des décennies d'expérience, Bimini s'engage dans le développement, l'acquisition et la commercialisation de produits innovants qui offrent des solutions de premier ordre aux patients et aux médecins. Notre portefeuille comprend les marques Puregraft® (Adipose Filtration System, Serene Breast Implant, Essence Acellular Dermal Matrix), Healeon®, Dermapose® et Kerastem®. Soutenus par plus de 100 brevets, 20 autorisations et approbations de dispositifs et plus de 25 publications scientifiques, les produits de Bimini ont été utilisés dans plus de 1,5 million de procédures dans le monde entier.

Plus de détails sur www.biminihealthtech.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.