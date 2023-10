Tecnotree remporte un contrat de transformation BSS intégré Sensa AIML révolutionnaire avec un opérateur de premier plan de la région MENA

Tecnotree Awarded a Ground-breaking Sensa AIML Embedded BSS Transformation Deal with a Leading Operator in the MENA Region (Photo: Business Wire)

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un leader mondial des plateformes et services numériques pour l’IA, la 5 G et les technologies sur le cloud, a annoncé s’être vu attribuer un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars avec un fournisseur de premier plan d’une gamme de solutions de télécommunications dans la région MENA. Avec ce projet, Tecnotree vise à fournir un engagement client BSS intégré à l’IA pour l’opérateur. L’accord, qui met en œuvre la pile BSS complète ainsi que la plateforme d’intelligence Tecnotree Sensa, est la deuxième victoire pour Tecnotree en termes de cas d’utilisation de l’expérience client axée sur l’AIML en 2023.

Tecnotree Sensa est une technologie basée sur l’IA qui traverse le portefeuille de Tecnotree, en permettant des solutions d’IA configurables et en humanisant les expériences numériques avec de l’intelligence dans les télécoms ainsi que dans divers autres secteurs verticaux de l’industrie. Les expériences numériques basées sur la 5 G et l’IA de Tecnotree Sensa approfondissent l’engagement des clients, augmentent l’efficacité opérationnelle et soutiennent la monétisation axée sur la 5G.

Dans le cadre de l’accord, Tecnotree déploiera les applications BSS intégrées de Sensa AI, notamment le selfcare numérique et la gestion des clients, la gestion des commandes sur catalogue, la génération de la demande par le biais de campagnes omnicanales et d’informations sur les médias sociaux, la gestion des prospects et de l’entonnoir, la gestion de la main-d’œuvre de l’entreprise avec l’orchestration des processus métier, les capacités de veille stratégique et d’analyse, la gestion des demandes de service des entreprises et des consommateurs, la gestion des partenaires, l’e-boutique. L’opérateur disposera ainsi d’une solution unifiée dotée d’une intelligence intégrée pour la transformation de toutes les applications, ce qui lui permettra de réaliser des ventes croisées et des ventes incitatives B2B2X.

Commentant ce nouvel accord, Padma Ravichander, président-directeur général de Tecnotree Corporation, a indiqué : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre, car nous aidons le client à redéfinir des expériences numériques inégalées et à créer de nouvelles sources de revenus, avec l’aide de nos plateformes complètes Digital BSS et AIML Sensa Fabric pour la transformation de leur entreprise. Notre pile BSS numérique intégrée aux capacités AIML de Tecnotree Sensa permettra au client d’améliorer l’agilité de l’entreprise et de répondre plus rapidement à la dynamique du marché, tout en humanisant les expériences grâce à l’hyper-personnalisation. Cela les aidera également à optimiser les coûts opérationnels, tout en améliorant de manière significative la capacité de monétisation des revenus grâce à nos connaissances et recommandations basées sur l’IA/ML. Cette collaboration marque une avancée significative pour Tecnotree dans le domaine de l’intelligence artificielle, renforçant notre engagement à améliorer les services numériques qui créent une différenciation commerciale et aident nos clients à fournir des expériences client inégalées. »

