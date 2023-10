Cosmo Energy Holdings s’associe à Cognite pour améliorer son efficacité opérationnelle

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Cosmo Energy Holdings est fière d’annoncer aujourd’hui son partenariat avec Cognite, un leader mondial des logiciels industriels, et l’adoption de Cognite Data Fusion®️ comme plateforme de données fondatrice pour garantir la rentabilité et renforcer la compétitivité des activités aval et pétrochimiques de Cosmo Energy.

Cognite Data Fusion, la plateforme DataOps industrielle de premier plan, constituera la pierre angulaire des aspirations de Cosmo Energy en matière de numérisation (DX). Cette démarche vise à renforcer la compétitivité grâce à l’optimisation numérique des opérations et des processus commerciaux existants. Elle contribue également à l’augmentation globale des revenus de l’entreprise en améliorant l’efficacité de l’entreprise grâce à l’adoption des technologies de l’information et de la communication (IT/DX), en élevant les opérations basées sur des informations fondées sur des données.

« Ce partenariat stimulant nous propulse vers notre vision DX de l’évolution cosmologique, que le groupe Cosmo Energy envisage activement », a indiqué Noriko Rzonca, Ph.D., Chief Digital Officer Cosmo Energy Holdings. « Les données contextualisées générées par l’IA avec Cognite donnent à nos opérations les moyens d’être plus sûres et plus optimisées. »

Cognite Data Fusion contextualise de nombreuses données, notamment les données IT, OT et ET en silos, en utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour une contextualisation automatisée des données. Les experts et les ingénieurs sont ainsi en mesure d’extraire rapidement et facilement les données nécessaires, ce qui élimine les obstacles à l’utilisation des données entre les départements et permet des opérations d’usine basées sur les données. Qui plus est, il offre un support flexible pour diverses initiatives de numérisation cruciales pour l’industrie, notamment la numérisation des usines autour des données P&ID et 3D, la création de jumeaux numériques et l’optimisation des opérations sur le terrain par le biais d’appareils numériques.

Grâce à l’exploitation de Cognite Data Fusion pour la surveillance à distance par le biais de jumeaux numériques, Cognite Energy permettra le travail à distance dans les opérations d’usine, annonçant un changement de paradigme dans les pratiques de travail. Grâce à l’intégration des raffineries dans le domaine numérique et à la mise en œuvre de la maintenance collaborative (maintenance coordonnée et consolidation des fonctions) entre les raffineries et les usines, Cosmo Energy rendra les opérations plus efficaces.

Cosmo Energy exploitera également Cognite AI, l’accélérateur d’IA générative pour les données industrielles et la réalisation de valeur, afin de rationaliser et d’accélérer les tâches des employés en récupérant les données nécessaires sous forme de conversation et en localisant les données pertinentes, favorisant ainsi la transition vers des tâches hautement productives.

« Cognite Data Fusion va accélérer les réalisations pour faire progresser la numérisation des raffineries et sert de base de plateforme idéale pour soutenir les initiatives DX de Cosmo Energy, a indiqué Hirokatsu Harui, directeur, directeur général général, Cosmo Oil. « Nous anticipons avec impatience la mise en œuvre de « Cognite Data Fusion®️ » et de « Cognite AI » pour améliorer davantage l’efficacité de la maintenance des usines et des opérations de fabrication, en réalisant des tâches avancées grâce à l’utilisation des données. »

« L’adoption robuste de Cognite Data Fusion jumelée aux fonctions d’IA générative industrielle de Cognite AI contribuera à la création d’une nouvelle valeur pour Cosmo Energy », a indiqué le Dr John Markus Lervik, cofondateur et chef de la stratégie et du développement chez Cognite. « L’IA générative s’avère un outil révolutionnaire pour améliorer les capacités des employés dans la croissance future de l’entreprise et pour l’exploiter efficacement, il est essentiel de disposer d’une plateforme DataOps capable de construire des modèles de données industrielles standard et d’extraire facilement des données à partir d’interfaces publiques. Nous sommes fermement décidés à nous associer à Cosmo Energy dans le cadre de cette transformation numérique. »

Cognite AI, qui présente une architecture révolutionnaire intégrant des LLM (Generative AI) tels que GPT3.5/ 4 et PaLM aux fonctions uniques de modélisation de données, de recherche et de génération étendue (RAG) de Cognite, améliore les capacités des LLM à usage général en accédant à des données provenant des propres sources d’une entreprise. Cette solution génère des résultats précis et avancés basés sur les données industrielles privées d’une entreprise au sein d’un locataire SaaS sécurisé et protégé. En outre, Cognite AI offre aux consommateurs finaux des entreprises la possibilité de créer des applications à faible code en utilisant le langage naturel.

À propos de Cosmo Energy Group :

Cosmo Oil Co., Ltd. et Maruzen Petrochemical Co., Ltd. forment le Cosmo Energy Group, qui assume la mission publique de fournir de manière sûre et stable l’énergie et les matériaux chimiques essentiels à la vie quotidienne. Parallèlement à ses activités principales dans le domaine du pétrole et de la pétrochimie, le groupe anticipe les changements environnementaux à long terme et se développe dans le domaine des énergies renouvelables. Guidée par la philosophie du groupe « Harmonie et coexistence de la Terre, des êtres humains et de la société », l’entreprise tire parti de ses atouts pour promouvoir des initiatives telles que la société de mobilité de nouvelle génération utilisant le réseau de stations-service (SS), la vente d’électricité respectueuse de l’environnement et l’expansion de l’énergie propre, en particulier la production d’électricité d’origine éolienne. À travers ces initiatives, y compris celle mentionnée ici, l’entreprise vise à atteindre la neutralité carbone d’ici l’année fiscale 2050 et à contribuer à la résolution des problèmes sociétaux et à la construction d’une société durable. Pour plus d’informations, visitez : https://www.cosmo-energy.co.jp/en/top.html

À propos de Cognite :

Cognite est un leader mondialement reconnu dans le domaine des logiciels industriels avec une vision claire : autonomiser rapidement les entreprises industrielles avec des données accessibles, fiables et contextualisées et conduire la transformation numérique à grande échelle des industries à forte intensité d’actifs. Avec sa plateforme Industrial DataOps leader sur le marché, Cognite Data Fusion®, et une suite exhaustive de capacités d’IA générative industrielle, Cognite AI, Cognite facilite l’accès des décideurs aux données industrielles complexes et leur compréhension. Cognite Data Fusion® est une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet aux utilisateurs de données industrielles et de domaines de collaborer rapidement et en toute sécurité pour développer, déployer et mettre à l’échelle des solutions d’Industrial Generative AI qui offrent à la fois rentabilité et durabilité. Visitez-nous à l’adresse www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

