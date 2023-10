Un bon premier contrat pour les Métallos du Starbucks de Sherwood Park

SHERWOOD PARK, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Le Syndicat des Métallos a négocié avec succès la toute première convention collective pour les travailleurs et travailleuses du Starbucks de Beaver Brook Square à Sherwood Park, en Alberta. Les syndiqués ont ratifié une entente de principe le mardi 24 octobre.

La nouvelle convention collective de trois ans est la deuxième du genre négociée par les Métallos dans un Starbucks en Alberta et la troisième au Canada. Elle fait suite à la convention collective du Millrise Centre de Calgary et continue de frayer le chemin à une nouvelle normalité en matière de droits et de protection des travailleurs dans le secteur du café. La signature de cette convention souligne en outre le dévouement des Métallos à garantir des salaires équitables, à assurer la sécurité au travail et à améliorer les conditions de travail pour tous.

« Notre première convention est une base solide et je suis reconnaissant à ceux qui ont négocié des contrats avant nous à Calgary et à Victoria pour leur travail acharné », déclare Q Gaehring, membre du comité de négociation de la section locale 1-207 des Métallos.

Le syndicat au Starbucks de Sherwood Park a été en mesure de négocier de meilleures conditions de travail, une meilleure sécurité d’emploi, des mécanismes de résolution des différends et de s’assurer que les travailleurs et travailleuses se feront véritablement entendre dans les questions qui ont un impact sur leur vie professionnelle. Les syndiqués reçoivent également des augmentations de salaire de 5 % à la ratification et 5 % supplémentaires au cours des deux années suivantes.

« Le processus a été beaucoup plus simple grâce aux opportunités que les Métallos nous ont offertes pour entrer en contact avec d’autres travailleurs de Starbucks et apprendre de ceux qui ont déjà entamé ces démarches. Nous espérons continuer à offrir un soutien similaire à ceux qui s'assoient à la table des négociations au Canada et aux États-Unis », poursuit Q Gaehring.

« Depuis que les employés du Starbucks Beaver Brook ont rejoint les Métallos, ils se sont montrés solidaires et ont été très patients tout au long du processus. Ces travailleurs et travailleuses ont compris le pouvoir que pourrait leur apporter l’adhésion à un syndicat et je suis convaincu que cette convention continuera d’inspirer d’autres employés à obtenir de meilleurs résultats dans leur milieu de travail en Alberta et en Amérique du Nord », souligne Misty Lafond, deuxième vice-présidente et agente syndicale de la section locale 1-207 des Métallos.

Les partenaires du Starbucks de Beaver Brook ont voté en faveur de la syndicalisation en août 2022 après avoir contacté les Métallos pour obtenir de meilleures conditions de travail.

« Nous sommes ravis d’avoir négocié avec succès la première convention collective pour ces employés du Starbucks de Beaver Brook à Sherwood Park. Cet accomplissement met en relief la force unificatrice des employés de Starbucks et souligne le rôle important que jouent les syndicats dans l’amélioration des salaires, des avantages sociaux et des conditions de travail pour chaque travailleur et travailleuse », fait valoir Scott Lunny, directeur des Métallos pour l’Ouest canadien et les Territoires.

« Le mérite de ce succès revient au soutien inébranlable et à la solidarité des travailleurs et travailleuses de Starbucks, depuis les premières étapes de l’organisation de leur lieu de travail jusqu’à la ratification de cette première convention. Notre syndicat se réjouit à l’idée de travailler avec les employés du Starbucks d’Amberley Way pour qu’ils obtiennent eux aussi un premier contrat », poursuit Scott Lunny.

Les Métallos représentent les travailleurs des Starbucks de Calgary, Edmonton et Sherwood Park en Alberta, de Victoria, Vancouver, Surrey et Langley en Colombie-Britannique, ainsi que des cafés récemment syndiqués à Waterloo et Ajax, en Ontario. Le Syndicat des Métallos représente également 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et constitue le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs et travailleuses choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus equitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.