Centr betreedt competitieve fitnessruimte als officiële uitrustingsleverancier van HYROX

Centr enters competitive fitness space as official equipment provider of HYROX.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Centr, een gezondheids- en welzijnsecosysteem opgericht door Chris Hemsworth, heeft vandaag een geheel nieuwe samenwerking aangekondigd met HYROX, de World Series of Fitness Racing, als de nieuwe officiële uitrustingsleverancier voor alle races. Het partnerschap markeert de eerste intrede van Centr in de competitieve sportwereld.

Vanaf 2024 zullen HYROX-races beschikken over nieuw ontworpen, op maat gemaakte competitieuitrusting van Centr. De nieuwe prestatielijn zal bestaan uit gevechtstouwen, krachtsleeën, unieke in elkaar grijpende bumpergewichtplaten met randmarkeringen om aan te geven welk gewicht wordt opgetild, geduwd en getrokken; 8-kantige gemodificeerde wedstrijdkettlebells voor optimale gripondersteuning, aerodynamica en gewichtsverdeling, evenals zandzakken, muurballen en -doelen, rekken en stellingen.

“Als merk dat zich richt op het zo toegankelijk maken van holistisch welzijn en fitness voor zoveel mogelijk mensen, sluit de samenwerking met HYROX perfect aan bij ons ethos,” aldus Andrew Sugerman, CEO van Centr. “HYROX heeft een hoog aangeschreven platform voor competitieve fitness gecreëerd dat wereldwijd toegankelijk is, en we zijn verheugd met hen samen te werken om onze innovatieve benadering van productontwerp en hoogwaardige digitale inhoud naar hun competities en gemeenschap te brengen.”

De Centr-HYROX-wedstrijdproducten zijn ontworpen met meerdere omgevingen in gedachten. Naast HYROX-competities zal de Centr-apparatuur beschikbaar zijn voor aangesloten sportscholen, studio's en thuisfitnessruimtes, waardoor HYROX-deelnemers de mogelijkheid hebben om te trainen met dezelfde apparatuur die ze op de racedag zullen gebruiken.

“We hebben een competitie-opzet ontworpen die voorziet in de gezondste en meest complete conditietest die toegankelijk was voor een zo groot mogelijke populatie deelnemers door de rigoureuze toepassing van sportwetenschappelijke principes,” aldus Christian Toetzke, oprichter van HYROX. “Dit proces leidde tot een unieke behoefte aan een reeks zeer hoogwaardige, gevarieerde apparatuur waarop we moesten vertrouwen om onze gemeenschap een consistente ervaring te bieden tijdens trainingen en wedstrijden. Centr heeft dat product geleverd terwijl het bedrijf instinctief de ziel van onze sport begrepen heeft.”

In lijn met de missie van het bedrijf om fysieke hulpmiddelen te combineren met digitale bronnen, zal Centr ook zijn bekroonde digitale inhoud beschikbaar stellen aan HYROX-deelnemers en een aangepast trainingsprogramma ontwikkelen ter ondersteuning van de voorbereiding op de racedag. De digitale coaching van Centr zal ook helpen bij het motiveren en ondersteunen van voortdurende fitheid, prestaties en welzijn na de racedag.

“Vergelijkbaar met de aanpak van Centr met onze huidige leden, willen we HYROX-deelnemers dezelfde tools en middelen bieden om hun routines kracht bij te zetten,” voegde Sugerman eraan toe. “Bij Centr streven we ernaar iedereen te inspireren om de gezondste en gelukkigste versie van zichzelf te zijn met de balans tussen beweging, maaltijden en geest. Door onze samenwerking met HYROX onderstrepen we ook het belang van motivatie om als katalysator te dienen voor de merkpijlers van Centr en hopen we dat deze samenwerking hen de tools, ondersteuning en gemeenschap geeft om hun grenzeloze potentieel te realiseren.”

De nieuwe Centr-apparatuur zal begin 2024 zijn debuut maken tijdens HYROX-competities. Ga naar https://join.centr.com/hyrox/ voor meer informatie over de Centr x HYROX-prestatielijn en om een voorproefje te krijgen van commerciële apparatuur die beschikbaar wordt gesteld voor aankoop.

Over Centr

Centr is een toonaangevend fitness- en welzijnsplatform opgericht door Chris Hemsworth met een missie om mensen in staat te stellen goed te leven door hen elke dag energie te geven. Geïnspireerd door het team van experts van Chris Hemsworth, biedt Centr gepersonaliseerde training en tips over beweging, maaltijden en geest om de dagelijkse gezonde gewoonten van de leden te stimuleren. Om leden verder te helpen hun gezondheids- en fitnessdoelen te bereiken, breidt Centr zijn platform uit met transformerende fitnessapparatuur en -accessoires voor thuis, verkrijgbaar bij geselecteerde retailers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.Centr.com.

Over HYROX

HYROX is de Global Sport of Fitness Racing en inspireert mensen over de hele wereld om deel te nemen aan de gezondste vorm van training en competitie ter wereld. HYROX verbindt de trainingsgemeenschappen van de wereld met een sport, een trainingsmethodologie en een levensstijl die voor iedereen toegankelijk is en de transformatieve voordelen van training en competitie overbrengt naar een wereldwijd verbonden publiek.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.