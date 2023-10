Centr pénètre le marché concurrentiel du fitness en tant qu’équipementier officiel d’HYROX

Centr enters competitive fitness space as official equipment provider of HYROX.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Centr, un écosystème de santé au service du bien-être fondé par Chris Hemsworth, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec HYROX, une course mondiale de fitness, en tant qu’équipementier officiel pour toutes les compétitions. Ce partenariat marque l’entrée de Centr dans le domaine des sports de compétition.

À partir de 2024, les courses HYROX mettront en vedette un équipement de compétition Centr nouvellement conçu et personnalisé. Le nouvel équipement comprendra des cordes de combat, des power sleds, des disques d'entraînement à emboîtement uniques avec des marques sur les extrémités indiquant le poids soulevé, poussé et tiré, des kettlebells de compétition à huit bords pour une prise, un aérodynamisme et une répartition du poids optimisés, ainsi que des sacs de sable, des cibles à Wall Ball, des racks et des gréements.

« Notre marque a pour objectif de mettre à disposition du plus grand nombre de personnes, le bien-être et le fitness dans leur globalité. Ce partenariat avec HYROX s’aligne parfaitement avec notre philosophie », déclare Andrew Sugerman, PDG de Centr. « HYROX a créé une plateforme de compétition de fitness très appréciée et accessible dans le monde entier. Nous nous réjouissons de cette collaboration qui vise à apporter notre approche innovante dans le domaine de la conception de produits ainsi qu’un contenu numérique de qualité supérieure aux compétitions et à la communauté d’HYROX. »

Les équipements de compétition Centr-HYROX s’adaptent à de nombreux environnements. En plus des compétitions HYROX, l'équipement Centr pourra être utilisé dans les salles de sport affiliées, les studios et les salles de sport à domicile, ce qui permettra aux compétiteurs HYROX de s'entraîner avec le même équipement que celui qu'ils utiliseront le jour de la course.

« Nous avons conçu un format de compétition qui permet de tester la condition physique d’une manière saine et complète, accessible au plus grand nombre possible de participants, grâce à l'application rigoureuse des principes de la science du sport », déclare Christian Toetzke, fondateur d'HYROX. « Ce processus a engendré un besoin unique pour une gamme d'équipements variés et haut de gamme, à laquelle nous avons dû faire confiance pour proposer une expérience cohérente à notre communauté, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Centr a su fournir cet équipement tout en comprenant instinctivement l'essence même de notre sport. »

En ligne avec la mission de l'entreprise, qui consiste à associer des équipements physiques à des ressources numériques, Centr mettra également son contenu numérique primé à la disposition des compétiteurs de l'HYROX et développera un programme d'entraînement personnalisé pour aider à la préparation le jour de la course. Le coaching numérique de Centr contribuera aussi à conserver et à soutenir la forme physique, la performance et le bien-être au-delà du jour de la course.

« À l'instar de l’approche de Centr avec ses membres actuels, nous voulons fournir aux compétiteurs de l'HYROX les mêmes outils et ressources afin qu'ils optimisent leurs séances d’entraînement », ajoute Sugerman. « Chez Centr, nous nous efforçons d'inspirer chacun à être la version la plus saine et la plus heureuse de lui-même grâce à un équilibre entre l’exercice, l’alimentation et l'esprit. Ce partenariat avec HYROX permet également de souligner l'importance de la motivation en tant que catalyseur à travers les piliers de la marque Centr et nous espérons que ce partenariat fournisse à HYROX les outils, le soutien et la communauté nécessaires pour exploiter leur potentiel illimité. »

Le nouvel équipement Centr sera inauguré lors des compétitions HYROX qui se dérouleront au début de l'année 2024. Pour plus d'informations sur la gamme Centr x HYROX et pour découvrir l'équipement commercial qui sera mis en vente, veuillez consulter le site https://join.centr.com/hyrox/.

À propos de Centr

Centr est une plateforme de fitness et de bien-être fondée par Chris Hemsworth, dont la mission est de permettre aux personnes de bien vivre en dynamisant leur quotidien. Guidée par l'équipe d'experts de Chris Hemsworth, Centr propose des séances d’entraînement personnalisées et des conseils portant sur l’exercice, l’alimentation et l'esprit afin d'entretenir les habitudes saines des membres au quotidien. Pour aider davantage les membres à atteindre leurs objectifs de santé et de remise en forme, Centr enrichit sa plateforme avec des équipements et des accessoires de fitness à domicile, disponibles chez certains détaillants dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Centr.com.

À propos d’HYROX

HYROX est une course mondiale de fitness, encourageant les personnes du monde entier à s'engager dans la forme d'entraînement et de compétition la plus saine au monde. HYROX relie les communautés du monde entier à un sport, à des méthodes d'entraînement et à un style de vie accessibles à tous, tout en communiquant les avantages transformateurs de l'entraînement et de la compétition à un public mondialement connecté.

