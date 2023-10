Centr entra nello spazio del fitness competitivo come fornitore ufficiale di attrezzature per HYROX

Centr enters competitive fitness space as official equipment provider of HYROX.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Centr, un ecosistema di salute e benessere fondato da Chris Hemsworth, oggi ha annunciato una collaborazione inedita con HYROX, la serie mondiale di Fitness Racing, come nuovo fornitore ufficiale di attrezzature per tutte le gare. La collaborazione segna l'ingresso iniziale di Centr nell'area degli sport competitivi.

A partire dal 2024, le gare HYROX presenteranno attrezzature personalizzate da competizione Centr di nuova progettazione. La nuova linea di prodotti per le prestazioni comprenderà corde da combattimento, slitte potenziate, piastre per pesi paracolpi a incastro uniche nella categoria con tacche per indicare il peso da sollevare, spingere e tirare; kettlebell da competizione modificata a 8 spigoli per un supporto ottimale della presa, aerodinamica e distribuzione del peso, oltre a sacchi di sabbia, palle da muro e bersagli, attrezzature rack e rig.

“Come marchio incentrato sul rendere il benessere e il fitness olistico accessibile a più persone possibile, la collaborazione con HYROX si allinea perfettamente con il nostro spirito”, ha dichiarato Andrew Sugerman, CEO di Centr. “HYROX ha creato una piattaforma di fitness competitivo molto rispettata e accessibile a livello globale, e siamo entusiasti di collaborare con loro per portare alle loro gare e comunità il nostro approccio innovativo alla progettazione dei prodotti e ai contenuti digitali premium”.

I prodotti da competizione Centr-HYROX sono progettati pensando a diversi ambienti. Oltre alle competizioni HYROX, l'attrezzatura Centr sarà disponibile a palestre e strutture convenzionate, nonché a palestre di casa, permettendo ai concorrenti HYROX la capacità di allenarsi con le stesse attrezzature che utilizzeranno il giorno della gara.

“Abbiamo progettato un formato di gara che fornisse il test di fitness più sano e completo accessibile alla più ampia fascia di partecipanti attraverso la rigorosa applicazione dei principi della Scienza dello Sport", ha dichiarato Christian Toetzke, Fondatore di HYROX. ”Questo processo ha creato l'esigenza unica di una gamma di varie attrezzature di qualità superiore di cui dovevamo fidarci per fornire un'esperienza continua per la nostra comunità durante gli allenamenti e le gare. Centr ha fornito questo prodotto comprendendo istintivamente lo spirito del nostro sport”.

In linea con la mission dell'azienda di abbinare strumenti fisici e risorse digitali, Centr renderà anche i suoi premiati contenuti digitali disponibili ai concorrenti HYROX e svilupperà un programma di allenamento personalizzato per supportare la preparazione per il giorno della gara. Il coaching digitale di Centr aiuterà anche a motivare e supportare la continuità di fitness, prestazioni e benessere oltre il giorno della gara.

“Analogamente all'approccio di Centr con i nostri membri attuali, vogliamo offrire ai concorrenti di HYROX gli stessi strumenti e risorse per rafforzare le loro routine”, ha aggiunto Sugerman. “Noi di Centr cerchiamo di ispirare tutti ad essere la versione più sana e felice di sé con l'equilibrio di attività fisica, nutrizione e benessere psichico. Attraverso la nostra collaborazione con HYROX, evidenziamo anche l'importanza della motivazione che serve da catalizzatore sulle basi del marchio Centr e ci auguriamo che questa collaborazione dia loro gli strumenti, il supporto e la comunità per realizzare il loro infinito potenziale”.

La nuova attrezzatura Centr farà il suo debutto alle gare HYROX all'inizio del 2024. Per maggiori informazioni sulla linea di prodotti per prestazioni Centr x HYROX e per un'anteprima delle attrezzature commerciali che sarà disponibile all'acquisto, visitare https://join.centr.com/hyrox/.

Informazioni su Centr

Centr è una piattaforma leader nel settore del fitness e del benessere fondata da Chris Hemsworth la cui mission è consentire alle persone di vivere bene infondendo energia in ogni giorno. Ispirata dal team di esperti di Chris Hemsworth, Centr offre allenamenti e consigli personalizzati che comprendono attività fisica, nutrizione e benessere psichico per alimentare le abitudini sane di tutti i giorni dei membri. Per aiutare ulteriormente i membri a raggiungere i loro obiettivi di salute e fitness, Centr sta ampliando la sua piattaforma per aggiungere attrezzature e accessori di fitness innovativi da usare a casa, disponibili in punti vendita selezionati in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito www.Centr.com.

Informazioni su HYROX

HYROX è lo sport globale di competizione di fitness, che ispira persone in tutto il mondo a intraprendere la forma di allenamento e competizione più sana del pianeta. HYROX collega le comunità di allenamento del mondo con uno sport, una metodologia di allenamento e uno stile di vita accessibile a tutti, offrendo i vantaggi trasformativi dell'allenamento e della competizione a un pubblico connesso a livello globale.

