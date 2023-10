Etats-Unis : TotalEnergies s’associe à Corio et Rise pour son projet éolien offshore de plus de 3 GW au large de New York et du New Jersey

PARIS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce aujourd’hui s’être associé à Corio Generation (Corio), développeur spécialisé dans l’éolien offshore, et Rise Light & Power (Rise), producteur d’électricité basé à New York, pour développer conjointement le projet éolien offshore Attentive Energy situé au large des côtes de New York et du New Jersey.

Corio et Rise ont ainsi pris une participation de respectivement 27,7% et 16,3% dans le projet Attentive Energy. Rise apportera par ailleurs au projet ses actifs et capacités d’interconnexion dans la ville de New York. En échange, TotalEnergies, qui conserve les 56% restants, reçoit un montant de 420 millions de dollars. TotalEnergies avait obtenu, en février 2022, 100 % de la concession maritime OCS-A 0538 à l’issue des enchères du New York Bight.

Le projet Attentive Energy vise à développer plus de 3 gigawatts (GW) d’éolien offshore à 90 kilomètres environ des côtes de New York et à 70 kilomètres de celles du New Jersey. Une fois terminé, le projet fournira de l’électricité verte à plus d’un million de foyers dans ces deux États.

L’alliance de trois leaders pour un projet éolien offshore intégré et innovant

Grâce à ce partenariat, TotalEnergies renforce sa capacité, en tant qu’opérateur, à délivrer un projet éolien offshore robuste et rentable qui contribuera à l’approvisionnement en électricité verte de la ville de New York. En vertu de l’accord, Rise assurera l’interconnexion du projet éolien sur son site de production de Ravenswood, où commencera la mise à l’arrêt de ses générateurs électriques au gaz naturel. Ce site emblématique, pilier du système énergétique newyorkais, sera ainsi transformé en pôle d'énergie verte, où Attentive Energy basera ses activités d'exploitation et de maintenance.

De son côté, Corio apportera sa riche expérience accumulée en tant que développeur spécialisé dans l’éolien offshore. Avec plus de 30 GW en développement en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique, Corio détient l’un des plus grands portefeuilles de projets éoliens offshore au monde.

« TotalEnergies est ravi de s'associer à Corio et Rise pour développer de manière rentable un projet éolien offshore majeur qui permettra de fournir une électricité plus verte aux habitants de New York et du New Jersey », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Ce partenariat conforte la capacité de TotalEnergies à développer activement sa présence dans les renouvelables aux États-Unis où elle dispose d’un portefeuille, en opération et en développement, de 25 GW dont 4 GW d’éolien offshore. Nous nous réjouissons également, grâce au projet Attentive Energy, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des Etats de New York et du New Jersey, ainsi qu’à l’objectif du gouvernement américain de développer 30 GW d’éolien en mer dans le pays d’ici à 2030. »

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale de plus de 13 GW, à majorité fixés sur le fond. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, et West of Orkney), en Corée du Sud (Bada), à Taiwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux Etats-Unis (Attentive Energy et North Carolina) et en Allemagne (N-12.1 et 0-2.2).

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. En 2022, TotalEnergies a généré plus de 33 TWh d’électricité et disposait d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour augmenter sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030, avec l’objectif de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

