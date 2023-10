Aviapartner breidt haar armslag uit via een joint venture met Zuid-Afrika

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Aviapartner, de vooraanstaande Airport Ground Services-groep van Europa, sluit een joint venture met Colossal om luchtvaartmaatschappijen en passagiers in Zuid-Afrika te dienen. Via dit partnerschap breidt de maatschappij, die in België is gevestigd, haar territorium buiten Europa uit.

Aviapartner zal 51% van de nieuwe joint venture in handen hebben. Colossal stelt om en bij 2.400 mensen te werk en is in zes Zuid-Afrikaanse luchthavens actief, onder andere in Johannesburg en Kaapstad, die respectievelijk de grootste en derde grootste luchthaven van het Afrikaanse continent zijn. Haar klantenportefeuille omvat luchtvaartmaatschappijen zoals Airlink, British Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Lufthansa en South African Airways.

Aviapartner kan prat gaan op 73 jaar ervaring in de sector van Airport Ground Services. Het stelt bijna 12.000 mensen tewerk in heel Europa, en is actief in 64 luchthavens in België, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland en binnenkort ook in Zwitserland.

Via deze overname verwerft Aviapartner aanwezigheid in Zuid-Afrika, gesteund door Colossal. Dit illustreert haar ambitie om de activiteiten buiten de Europese grenzen uit te breiden.

Richard Prince, CEO van Aviapartner, legt uit: “Aviapartner is de voorbije 15 jaar qua omvang verdrievoudigd. Dankzij dit partnerschap grijpen we de kans om de horizonten van onze activiteiten te verruimen. Via deze joint venture kunnen we op de Zuid-Afrikaanse markt aantreden en dezelfde kwaliteit en veiligheid bieden die we al in vooraanstaande Europese luchthavens aan passagiers en luchtvaartmaatschappijen bieden. We verwelkomen Colossal Africa Aviation Services bij de portefeuille van Aviapartner en kijken alvast uit naar een vruchtbaar partnerschap de komende jaren.”

Eerder deze maand maakte Aviapartner al de toevoeging bekend van negen Spaanse luchthavens en de luchthaven van München aan haar operationale portefeuille.

Over Aviapartner

Aviapartner werd in 1949 opgericht en is een van de toonaangevende onafhankelijke leveranciers van Airport Ground Services bij 64 luchthavens in Frankrijk, Spanje, Italië, België, Duitsland en Nederland.

Dankzij de inzet en toewijding van bijna 12.000 personeelsleden, dient Aviapartner meer dan 100 miljoen passagiers per jaar.

Aviapartner biedt een ruim aanbod Airport Ground Services aan meer dan 400 passagiers- en vrachtluchtvaartmaatschappijen.

Aviapartner beschikt over IT-capaciteiten, die zorgen voor een ongeëvenaarde servicekwaliteit en flexibiliteit volgens de behoeften van elke klant van de luchtvaartmaatschappijen.

De diensten van Aviapartner worden ondersteund door talrijke kwaliteitscertificaten en luchtvaartmaatschappijawards, waarvan verschillende ESG-gerelateerd.

