Aldena Therapeutics choisit PCI Pharma Services pour fabriquer et distribuer un traitement expérimental novateur pour les maladies dermatologiques

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Aldena Therapeutics, une société privée de biotechnologie pionnière dans les thérapies à base de pARNi pour les indications dermatologiques, a choisi PCI Pharma Services (PCI), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, pour formuler, conditionner et distribuer l'ALD-102, un traitement injectable expérimental à base de pARNi pour les affections dermatologiques inflammatoires, le tout sous un même toit, dans les installations de PCI à San Diego. L'ALD-102 fait actuellement l'objet d'essais précliniques et représente la thérapie la plus avancée du pipeline d'Aldena.

Les maladies dermatologiques touchent plus de 900 millions de personnes dans le monde. Des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement de diverses affections et troubles cutanés. Toutefois, des limites et des défis subsistent dans ce domaine. Grâce à l'approche basée sur pARNi, Aldena développe des traitements avancés et durables pour les affections cutanées. Les CDMO jouent un rôle essentiel dans la chaîne de valeur pharmaceutique, qu'il s'agisse de grandes ou de petites et moyennes entreprises, afin de mettre à la disposition des patients ces thérapies qui changent leur vie.

« Nous sommes très heureux que l'entente entre Aldena et PCI nous ait fourni les services intégrés et le soutien dont nous avons besoin pour respecter nos ambitieux calendriers de recherche et de développement », a déclaré Thibaud Portal, Ph.D., chef de la direction d'Aldena. « Cette collaboration avec PCI sera essentielle pour continuer à construire notre pipeline de nouveaux produits dermatologiques ciblant des conditions pour lesquelles il existe un besoin médical non satisfait ».

PCI est spécialisée dans le développement et la fabrication, les services d'essais cliniques, l'administration de médicaments avancés et les services de technologie commerciale. Aldena a choisi PCI pour son expertise en matière de formulations complexes et de chaîne du froid. La plateforme d'isolateur robotisé sans gant de PCI, à la pointe de la technologie, peut être utilisée pour remplir divers médicaments stériles dans des flacons et des seringues pour les besoins des clients de petite et moyenne taille. L'équipement, associé aux services de bout en bout et au réseau mondial de PCI, constitue l'offre Speed to Study™ de PCI, qui réduit considérablement le délai d'exécution moyen entre la signature de la proposition et la distribution du produit injectable en vue de son utilisation dans le cadre d'essais cliniques.

Le remplisseur de flacons Microcell et la cellule de travail de remplissage aseptique SA25 des installations de PCI à San Diego assurent la livraison de médicaments de la phase I à la phase III, répondant ainsi aux besoins des clients cliniques locaux et mondiaux. Ces machines avancées accélèrent le processus de remplissage grâce à l'automatisation et suppriment la nécessité d'une intervention humaine dans un environnement stérile, créant ainsi des avantages en matière de conformité par rapport à l'équipement standard.

Bien que l'industrie pharmaceutique soit de plus en plus demandeuse de thérapies à base de pARNi, seules des CDMO hautement spécialisées comme PCI peuvent gérer les exigences uniques de manipulation des formules fragiles à grandes molécules afin de les fabriquer de manière sûre et efficace.

« Nous sommes fiers d'être l'une des rares CDMO au monde à pouvoir offrir des capacités intégrées de remplissage et de finition stériles, en plus de nos installations d'emballage clinique, à des clients qui développent des approches novatrices et perturbatrices pour traiter les maladies », a déclaré Salim Haffar, PDG de PCI Pharma Services. « Travailler avec des entreprises innovantes comme Aldena nous ramène directement à notre mission, qui est de fournir des solutions cliniques et commerciales pour la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer la vie des patients ».

Pour mieux soutenir ses clients dans le monde entier, PCI a récemment investi dans des expansions à Rockford, IL et Tredegar, Wales et a établi de nouvelles installations à Bedford, NH et Boston, MA.

À propos de Aldena

Aldena Therapeutics est une société de biotechnologie basée à Boston, Lausanne et Londres qui se concentre sur les traitements à base de pARNi pour les patients souffrant de maladies dermatologiques. La société a été cofondée par le professeur John Harris (MD, PhD, professeur et président de la dermatologie à l'UMass Chan Medical School), le professeur Mark Prausnitz (PhD, Regents' Professor au Georgia Institute of Technology) et le Dr Andrew Tadros (MD, PhD) et est soutenue par la société d'investissement internationale Medicxi. Aldena Therapeutics est dirigée depuis sa création par un spécialiste de la dermatologie, Thibaud Portal, PhD, qui a précédemment dirigé l'activité et la stratégie des médicaments de prescription de Galderma SA après avoir occupé plusieurs postes de haut niveau en R&D et cofondé plusieurs jeunes entreprises axées sur la dermatologie. Aldena poursuit plusieurs programmes novateurs et lance actuellement le programme non clinique GLP permettant l'obtention d'une IND pour ses principaux projets.

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale de premier plan, qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et d'emballage de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'accroître leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte l'expérience éprouvée de plus de 90 lancements de produits réussis chaque année et de plus de cinq décennies d'activité dans le secteur des services de santé. Nous disposons actuellement de 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et de plus de 5 000 employés qui travaillent à mettre à la disposition des patients des thérapies qui changent leur vie. Une technologie de pointe et des investissements continus nous permettent de répondre aux besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit, depuis les capacités de fabrication jusqu'à la commercialisation, en passant par la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif dont l'objectif commun est d'améliorer la vie des patients. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur pci.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.