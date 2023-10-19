Aldena Therapeutics选择PCI Pharma Services生产和分销皮肤疾病的创新型研究治疗

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aldena Therapeutics是一家私营生物技术公司，开创了基于siRNA的皮肤病适应症疗法。该公司选择了世界领先的全球合同开发和制造组织（CDMO）PCI Pharma Services (PCI)来配制、包装和分销ALD-102，这是一种用于炎症性皮肤病的基于siRNA的研究型注射疗法，所有这些业务都会在PCI位于圣地亚哥的工厂内进行。ALD-102目前正在进行临床前试验，是Aldena公司最先进的治疗方法。

皮肤病影响着全世界9亿多人。人们在治疗各种皮肤病和病症方面取得了重大进展。然而，该领域仍然存在局限性和挑战。通过基于siRNA的方法，Aldena开发了先进而持久的皮肤病治疗方法。CDMO在大中型药物价值链中发挥着关键作用，将这些能够改变生命的疗法带给各位患者。

Aldena首席执行官Thibaud Portal博士表示：“我们很高兴Aldena与PCI的协议能够为我们提供所需的综合服务和支持，以满足我们雄心勃勃的研发时间表。随着我们继续针对医疗需求未得到满足的疾病开发新的皮肤科产品，与PCI的合作将至关重要。”

PCI专门从事开发和制造业务、临床试验服务、先进的药物递送和商业技术服务。Aldena选择PCI是因为其在复杂配方和冷链方面的专业知识。PCI先进的机器人无菌填充完成式无手套隔离器平台可用于将各种无菌药物填充到小瓶和注射器中，以满足中小型客户的需求。该设备与PCI的端到端服务和全球网络搭配，其中包括PCI的Speed to Study™产品，从而大大缩短了从提案签署到分发注射产品以用于临床试验的平均周转时间。

PCI圣地亚哥工厂的Microcell Vial Filler和SA25 Aseptic Filling Workcell确保了从第一阶段到第三阶段的药物交付，为当地和全球临床客户的需求提供支持。这些先进的机器通过自动化加快了灌装过程，无需在无菌环境中进行人工干预，与标准设备相比具有合规方面的优势。

虽然制药行业对基于siRNA的疗法的需求不断增加，但只有像PCI这样的高度专业化的CDMO才能满足脆弱大分子配方奶粉的独特处理要求，从而进行安全高效地生产。

PCI Pharma Services首席执行官Salim Haffar表示：“我们与我们的临床包装设施很自豪能够成为全球为数不多的能够为正在开发新型、颠覆性的疾病治疗方法的客户提供集成型无菌灌装完成能力的CDMO之一。与Aldena等创新公司合作，与我们的使命息息相关，即提供临床和商业供应链解决方案，最终实现改善患者生活的目标。”

为了更好地支持其在世界各地的客户，PCI最近在伊利诺伊州罗克福德和威尔士卓德嘉进行了扩建投资，并在新罕布什尔州贝德福德和马萨诸塞州波士顿建立了全新的设施。

关于Aldena

Aldena Therapeutics是一家总部位于波士顿、洛桑和伦敦的生物技术公司，专注于为皮肤病患者提供基于siRNA的治疗方案。该公司由John Harris教授（医学博士，博士，UMass Chan Medical School皮肤病学教授兼主席）、Mark Prausnitz教授（博士，佐治亚理工学院教授）和Andrew Tadros博士（医学博士和博士）共同创立，并得到国际投资公司Medicxi的支持。Aldena Therapeutics自成立以来一直由皮肤科专家、首席执行官Thibaud Portal博士领导，他曾在担任多个高级研发职务后领导Galderma SA的处方药业务和战略，并共同创立了几家专注于皮肤科的初创公司。Aldena正在推行多项创新计划，目前正在为其主导项目启动支持IND的GLP非临床计划。

关于 PCI Pharma Services

PCI是全球领先的CDMO，为客户提供集成的端到端药物开发、制造和包装能力，提高其产品的上市速度和取得商业成功的机会。PCI带来了久经考验的丰富经验，在医疗服务业务领域的50多年里，每年都有90多个成功的产品得以发布。我们目前在七个国家（澳大利亚、加拿大、美国、爱尔兰、威尔士、德国和西班牙）具有30个分支机构，拥有5000多名员工，致力于为患者提供改变生活的疗法。领先的技术和持续的投资使我们能够在整个产品生命周期内满足全球药物开发需求——从制造能力到临床试验供应链，再到商业化等各个方面。我们的客户将我们视为其业务的延伸及合作伙伴，共同致力于改善患者的生活。若要了解更多信息，请访问pci.com

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