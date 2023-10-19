Aldena Therapeutics選擇PCI Pharma Services為其生產和經銷用於治療皮膚病的創新型研究性療法

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Aldena Therapeutics是一家私營生技企業，其siRNA療法在治療皮膚病適應症方面遙遙領先。該公司已選擇領先世界的全球性委託開發與製造機構 (CDMO) PCI Pharma Services (PCI) 在其聖地牙哥工廠加工、包裝和經銷ALD-102。ALD-102是一種siRNA研究性注射療法，用於治療炎症性皮膚疾病。ALD-102目前處於臨床前試驗階段，是Aldena產品線中最先進的療法。

全世界有9億多人患有皮膚病。醫學界雖已在治療各種皮膚症狀和疾病方面取得重大進展，該領域仍存在局限和挑戰。Aldena根據運用siRNA的方法，為皮膚疾病開發先進而持久的治療方法。委託開發與製造機構在大型和中小型製藥價值鏈中發揮著關鍵作用，可為患者帶來改變人生的各種療法。

Aldena執行長Thibaud Portal博士表示：「我們非常高興Aldena能與PCI達成協議，這為我們提供整合服務和支援，用以達成我們雄心勃勃的研發時間表。與PCI的合作非常重要，我們將繼續開發皮膚病產品線的新產品，滿足尚未解決的醫療需求。」

PCI專業從事研發、製造、臨床試驗服務、先進給藥和商業技術服務。Aldena選擇PCI是因為它在複雜製劑和冷鏈方面的專業實力。PCI最先進的機器人無菌填充無手套隔離平台可將各種無菌藥物填充到小瓶和注射器中，滿足中小型客戶的需求。該設備結合PCI的端對端服務和全球網路，組成了PCI的Speed to Study™方案，大幅縮短從簽署提案到注射產品分發用於臨床試驗所需的平均週轉時間。

位於PCI聖地牙哥工廠的Microcell小瓶灌裝機和SA25無菌灌裝工作間確保從I期到III期藥物的交付，旨在滿足當地和全球臨床客戶的需求。這些先進的機器憑藉自動化加快灌裝過程，並且在無菌環境中作業，無需人工干預，與標準設備相比具有更高的合規性優勢。

雖然製藥產業對siRNA療法的需求不斷增加，但只有像PCI這樣高度專業化的委託開發與製造機構才能滿足易損的大分子製劑之獨特要求，安全有效地完成製造過程。

PCI Pharma Services執行長Salim Haffar表示：「全球可提供綜合無菌灌裝能力以及臨床包裝設施的委託開發與製造機構不多，我們很榮幸能夠躋身其中，為正在開發新型和顛覆性疾病治療方法的客戶提供服務。我們以提供臨床和商業供應鏈解決方案、進而改善患者人生為使命。與Aldena這樣的創新公司合作完全切合這一目標。」

為了加強支援全球客戶，PCI最近在伊利諾州羅克福德市和威爾斯的特里德加鎮開展擴建投資，並在新罕布夏州貝德福德鎮和麻薩諸塞州波士頓市建立新廠。

關於Aldena

Aldena Therapeutics是一家在波士頓、洛桑和倫敦設有據點的生技公司，專注於為皮膚病患者提供以siRNA為基礎的治療。該公司由John Harris教授(醫學博士，麻省大學陳氏醫學院皮膚病學教授兼主席)、Mark Prausnitz教授(醫學博士，喬治亞理工學院董事教授)和Andrew Tadros博士(醫學博士，哲學博士)共同創立，並得到國際投資公司Medicxi的支持。Aldena Therapeutics自成立以來一直由皮膚科專家Thibaud Portal博士執掌，他曾領導Galderma SA的處方藥業務和戰略，此前曾擔任多個高級研發職位，並共同創立了數家專注於皮膚科的初創公司。Aldena正在全力開展多個創新計畫，目前正在為其主導專案發起IND啟用的GLP非臨床計畫。

關於 PCI Pharma Services

PCI是全球首屈一指的委託開發與製造機構，致力於為客戶提供整合式的端到端藥物開發、生產和包裝能力，以協助客戶加速產品上市速度，並提高獲得商業成功的機會。PCI 經營醫療保健服務業務超過 50 年，擁有經過驗證的豐富經驗，每年成功上市超過 90 個產品。我們目前在七個國家（澳洲、加拿大、美國、愛爾蘭、威爾斯、德國和西班牙）擁有 30 個據點和 5,000 多名員工，致力於為病患帶來改變一生的療法。一流的技術和持續的投資使我們能夠解決整個產品生命週期的全球藥物開發需求——從製造能力，到臨床試驗供應鏈，再到商業化。客戶視我們為其業務的延伸和合作夥伴，共同致力於改善病患的生活。更多資訊，請造訪pci.com。

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