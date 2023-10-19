Moody’s荣获Chartis RiskTech100 2024年度最佳评级

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s连续第二年在Chartis RiskTech100®年度报告中荣获综合排名第一。该报告是对全球领先的风险与合规技术提供商进行的最全面的研究。

该顶级排名认可了Moody’s的企业战略，即通过满足客户需求的解决方案来提供无与伦比的数据、分析和洞察组合，从而提供360度的全方位风险视角。Moody’s在满足客户需求方面具有得天独厚的优势，并致力于投资和创新，以保持在风险技术领域的领先地位。

Moody’s Analytics总裁Stephen Tulenko表示：“在一个风险日益相互关联的复杂世界里，我们的客户正在同时寻求增长和弹性。我们在Chartis的权威排名中名列前茅，表明我们采用创新方法帮助客户了解风险、应对挑战和解锁机遇。”

除了获得最高综合排名外，Moody’s还在10个独立类别中胜出：

战略

功能性

银行业

保险

气候风险

金融犯罪 – 数据

信用数据 – 大宗交易

信用数据 – 抵押贷款责任(CLO)

银行账簿信用风险

当前预期信用损失(CECL)

Chartis Research首席研究员Sidhartha Dash表示：“Moody’s的最高排名证明了该公司在风险技术领域的实力和领导地位。他们一流的数据和分析能力、广泛的风险覆盖面和市场份额是其持续成功的驱动力。Moody’s将继续提供市场领先的综合风险解决方案，帮助从金融服务、保险到企业等各行各业的公司识别和应对多维风险。”

Chartis Research旗舰报告《RiskTech100》的2024年获奖者是通过近一年的供应商简报以及与风险技术买家和最终用户的讨论评选出来的，然后由Chartis Research的研究总监和首席分析师做出最终决定。

Chartis Research是全球风险技术市场上领先的研究和分析服务提供商。他们的目标是支持企业通过改进风险管理、公司治理和合规性来提高业务绩效。Chartis致力于通过提供涵盖风险技术几乎所有方面的深入分析和可行建议，帮助客户做出明智的技术和业务决策。

有关Moody’s创新与技术的更多信息，请访问Moodys.com/Innovation。

关于MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球综合性风险评估公司，可助力组织做出更好的决策。其数据、分析解决方案和见解可帮助决策者发现机遇，并管理与其他机构开展业务往来的风险。我们相信，提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。Moody’s在40多个国家拥有大约1.45万名员工，将国际业务与地方专长以及超过一个世纪的金融市场经验结合在一起。更多信息请访问moodys.com/about。

来源：Moody's Corporation投资者关系

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