Groupe PAREDES : Réalisation de l’acquisition par Groupe PAREDES de l’intégralité des actions et ORA 2 ORAPI détenues par le Groupe Chifflot

A la suite de la signature le 6 octobre 20231 d’un contrat de cession sous conditions suspensives, Groupe PAREDES (Paris:ORAP) a acquis, ce jour, auprès de M. Guy Chifflot et des sociétés La Financière M.G.3.F. et GC Consult (le « Groupe Chifflot ») l’intégralité des 2.315.265 actions ordinaires et 2.242.763 obligations remboursables en actions dites ORA 2 de la société ORAPI détenues par le Groupe Chifflot à un prix par action de 6,50 euros et à un prix par ORA 2 de 5,20 euros (l’« Acquisition »).

Au résultat de l’Acquisition, Groupe PAREDES détient désormais 2.315.265 actions ordinaires, représentant 34,85% du capital et 33,38% des droits de vote théoriques de la société ORAPI2, et 2.242.763 ORA 2.

Conformément à la règlementation applicable, Groupe PAREDES, désormais premier actionnaire de la société ORAPI, déposera d’ici la fin du mois d’octobre, sur la base du prix de l’Acquisition, un projet d’offre publique d’achat portant sur l’intégralité des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société ORAPI (l’ « Offre Publique »).

Par ailleurs, conformément aux termes de l’offre adressée par Groupe PAREDES à Kartesia le 3 août 20233, Groupe PAREDES et Kartesia ont conclu, le 18 octobre 2023, sous certaines conditions suspensives, un engagement d’apport à l’Offre Publique portant sur les actions ordinaires détenues par Kartesia et révocable en cas d’offre publique concurrente déposée par un tiers. Les termes et conditions de cet engagement d’apport seront détaillés dans le projet de note d’information qui sera déposé dans le cadre de l’Offre Publique.

À propos de PAREDES

Fondée en 1942 à Villeurbanne, l’entreprise familiale PAREDES est un leader du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en France (n°2 du marché) et en Italie (N°3). Fort de ses 25 000 clients actifs et de ses 650 collaborateurs, le Groupe Paredes a réalisé un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros en 2022, dont 25% issus de ses propres usines. Son siège social est situé à Genas, en région lyonnaise.

En ligne avec ses valeurs, l’approche de Paredes est résolument orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses équipes sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie, Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). Ce modèle efficace permet aux 165 conseillers experts dédiés de mieux comprendre et analyser les problématiques des clients et prospects, afin de proposer les solutions globales les plus adaptées et créatrices de valeur. Paredes met à disposition de ses clients des moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché pour satisfaire toujours plus leurs exigences. Profondément engagé, la politique RSE du Groupe Paredes est certifiée EcoVadis Platinum.

Le groupe familial, Paredes est possédé à 100% par la famille Paredes, son PDG François Thuilleur, ses managers et ses collaborateurs, dont 2/3 sont actionnaires. François Thuilleur a été nommé DG en octobre 2017 pour redresser le Groupe et cumule ses fonctions avec celles de Président du Conseil d’Administration depuis octobre 2020. Il a reçu en octobre 2022 le Prix KPMG-EIM de la Trajectoire récompensant la meilleure trajectoire financière et RSE d’un dirigeant sur les 5 dernières années et en juin 2023 Paredes a été Lauréat du Prix « Best Managed Companies » décerné par Deloitte.

_____________________________

1 Cf. Communiqué Groupe PAREDES du 11 octobre 2023.

2 Sur la base d’un nombre total de 6.643.534 actions (source : publication de la société ORAPI du 5 septembre 2023 relative aux nombres de titres et de droits de vote au 31 août 2023).

3 Cf. Communiqué Groupe PAREDES du 4 août 2023.