Air Liquide est partenaire de six des sept pôles hydrogène annoncés par le département de l'Énergie aux États-Unis

Air Liquide (Paris:AI) est partenaire d’un nombre record de six sur sept des pôles hydrogène régionaux (Clean Hydrogen Hubs) que le gouvernement des Etats-Unis a annoncé soutenir pour accélérer le développement de l’hydrogène bas carbone. Cette distinction constitue une reconnaissance de l’engagement d’Air Liquide en faveur du développement de l’hydrogène. La participation d’Air Liquide à ces pôles régionaux soutient son ambition de créer un réseau hydrogène fiable d’échelle industrielle.

Fort d’une expérience de plus de 60 ans sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, Air Liquide apportera son expertise dans la production, la liquéfaction, la distribution, le stockage et les technologies d’utilisation de cette molécule pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Afin de soutenir l’établissement d’un réseau national d’hydrogène aux Etats-Unis, les entreprises ont eu la possibilité de participer au programme des pôles hydrogène, soit en tant que partenaire avec des projets, soit en apportant conseil et expertise.

En tant que “sponsor industriel principal” du HyVelocity Hub (US Gulf Coast), avec un projet, Air Liquide travaillera en collaboration avec ses partenaires pour optimiser les actifs énergétiques existants de la côte américaine du Golfe du Mexique et développer des projets hydrogène qui bénéficieront au Texas, à la Louisiane et aux régions environnantes.

En sa qualité de partenaire avec des projets au sein des pôles PNWH2 Hub (Pacifique Nord-Ouest), ARCH2 Hub (Appalaches) et MACHH2 Hub (Midwest), Air Liquide s’est engagé à faire progresser la transition énergétique et à établir les infrastructures de transport nécessaires pour favoriser l’accès à l’hydrogène dans la région.

Par ailleurs, Air Liquide est également partenaire du réseau ARCHES (Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems in California) et partenaire du pôle MACH2™ (Mid-Atlantic Clean Hydrogen Hub). Ainsi, Air Liquide pourra fournir son expertise et collaborer avec les autres partenaires afin de mettre en place l’infrastructure pour la production, le transport, la distribution de l’hydrogène, autant d’éléments essentiels à la croissance et la pérennité du marché.

Les pôles sélectionnés pour l’attribution d’un financement par le département de l'Énergie (DOE), pour un total de 7 milliards de dollars américains dans le cadre des financements prévus par la Loi bipartisane sur les infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law), ont pour ambition la mise en place d'un réseau national d'hydrogène pour accélérer son utilisation dans la transition énergétique aux États-Unis.

« Un marché de l’hydrogène solide est nécessaire pour faire progresser la transition vers une société bas carbone, », a déclaré Matthieu Giard, Directeur Général du Pôle Amériques. « En ligne avec son plan stratégique ADVANCE, Air Liquide est fier d’être un partenaire de six pôles hydrogène sélectionnés et d’apporter une réponse concrète à travers des solutions à faible teneur en carbone. Avec des programmes tels que ces pôles hydrogène, les Etats-Unis sont bien placés pour stimuler l’innovation dans l’hydrogène. Alors que nombre de secteurs de l’industrie prennent à bras-le-corps le sujet de la décarbonation, nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour développer ces pôles et soutenir l'avènement d’un marché domestique mature de l’hydrogène. »

Air Liquide aux États-Unis Air Liquide emploie plus de 20 000 personnes aux États-Unis sur près de 1 400 sites et usines, notamment un centre R&D de rang mondial. La société propose des gaz industriels et médicaux, des technologies et des services connexes à un large éventail de clients dans les secteurs de l’énergie, la pétrochimie, l’industrie, l’électronique et la santé. De plus amples informations sur le travail d'Air Liquide dans le cadre du programme Hydrogen Hubs sont disponibles en ligne sur le site Air Liquide Hydrogen Hub Gateway (site disponible en anglais uniquement).

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.