Moody’s榮獲Chartis RiskTech100 2024年度最佳評等

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s連續第二年在Chartis RiskTech100®年度報告中榮獲綜合排名第一。該報告是對全球首屈一指的風險與法規遵從技術供應商進行的最全面的研究。

該頂尖排名肯定了Moody’s的企業策略，即透過滿足客戶需求的解決方案來提供無與倫比的資料、分析和洞察組合，從而提供360度的全方位風險視角。Moody’s在滿足客戶需求方面具有得天獨厚的優勢，並致力於投資和創新，以保持在風險技術領域的領先地位。

Moody’s Analytics總裁Stephen Tulenko表示：「在一個風險日益相互關聯的複雜世界裡，我們的客戶正在同時尋求成長和韌性。我們在Chartis的權威排名中名列前茅，顯示我們採用創新方法幫助客戶瞭解風險、因應挑戰和解鎖機遇。」

除了獲得最高綜合排名外，Moody’s還在10個獨立類別中勝出：

策略

功能性

銀行業

保險

氣候風險

金融犯罪 – 資料

信用資料 – 大宗交易

信用資料 – 抵押貸款責任(CLO)

銀行帳簿信用風險

當前預期信用損失(CECL)

Chartis Research首席研究員Sidhartha Dash表示：「Moody’s的最高排名證明了該公司在風險技術領域的實力和領導地位。他們一流的資料和分析能力、廣泛的風險覆蓋面和市場佔有率是其持續成功的驅動力。Moody’s將繼續提供市場上首屈一指的綜合風險解決方案，幫助從金融服務、保險到企業等各行各業的公司識別和因應多維風險。」

Chartis Research旗艦報告《RiskTech100》的2024年獲獎者是透過近一年的供應商簡報以及與風險技術買家和最終用戶的討論評選出來的，然後由Chartis Research的研究總監和首席分析師做出最終決定。

Chartis Research是全球風險技術市場上首屈一指的研究和分析服務提供者。他們的目標是支援企業透過改進風險管理、公司治理和法規遵循來提高業務績效。Chartis致力於透過提供涵蓋風險技術幾乎所有方面的深入分析和可行建議，幫助客戶做出明智的技術和業務決策。

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關於MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球綜合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。其資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構推展業務往來的風險。我們相信，提高透明度、明達決策和公平資訊管道是通往共同進步的途徑。Moody’s在40多個國家擁有大約1.45萬名員工，將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。

來源：Moody's Corporation投資人關係

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