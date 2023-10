La plateforme de gestion de l'aviation de Skylegs améliore la précision de la vérification d'identité grâce à Regula

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Depuis le lancement de la plateforme Skylegs, la saisie automatisée des données a toujours eu pour but de remplacer le travail manuel effectué par les exploitants aériens. Longue et sujette aux erreurs (chaque document prenait jusqu'à 3 minutes), cette approche affectait à la fois l'efficacité du processus et la satisfaction client. Désormais, grâce au SDK Regula Document Reader intégré à la plateforme Skylegs, la saisie des données des passagers et de l'équipage est simple et rapide : un exploitant scanne simplement un document et obtient sur le champ des résultats précis et vérifiés.

Regula Document Reader SDK s'appuie sur la base de données de modèles de documents exclusifs de Regula, avérée comme la plus complète au monde. Elle contient actuellement plus de 13 000 modèles de documents d'identité provenant de 247 pays et territoires, contenant une description minutieuse de toutes leurs caractéristiques de sécurité. Une base de données aussi vaste permet de reconnaître et de vérifier presque tous les documents d'identité, quel que soit leur type ou leur pays d'origine. Voilà qui change véritablement la donne d'une plateforme de gestion de l'aviation, puisque ses clients peuvent venir de partout dans le monde.

D'autre part, grâce à sa facilité d'intégration, Regula Document Reader SDK a été mis en oeuvre dans l'infrastructure de Skylegs en mode plug-and-play, ce qui a accéléré la période de transition et rendu possible la saisie automatique des données encore plus rapidement.

« Nous avons essayé d'autres solutions qui se sont révélées trop "génériques", mais il nous fallait des spécialistes. Nous sommes arrivés à la conclusion que seule Regula pouvait interpréter une large gamme de documents de manière précise, fiable et rapide. La solution de Regula nous donne entière satisfaction pour remplir tous ces critères. Nous avons découvert son potentiel lors de la phase pilote et nous sommes témoins de son efficacité maintenant que le projet est terminé. Nous avons également eu des retours positifs de la part de nos clients, qui affirment que la saisie automatique des données leur a permis un travail plus facile, plus rapide et plus précis », déclare Maxim Schelfhout, directeur général de Skylegs.

« La saisie automatique des données est fondamentale, car elle élimine les retards et les erreurs, qui peuvent être très coûteux pour toute compagnie aérienne. Grâce à la solution de Regula, le personnel des compagnies aériennes peut être assuré que toutes les pièces d'identité des passagers ont été traitées correctement et que les informations sont exactes et fiables. Nous sommes heureux de collaborer avec Skylegs et de voir que nos efforts mutuels changent l'industrie dans le bon sens », signale Ihar Kliashchou, CTO chez Regula.

À propos de Skylegs

Skylegs est une plateforme de gestion de l'aviation destinée aux exploitants aériens qui gèrent des vols commerciaux, privés et spécialisés. Notre plateforme en ligne et nos applications rendent le flux de travail de votre entreprise plus efficace et augmentent la productivité de toute votre équipe.

Notre logiciel complet de gestion des vols lie tous les processus : planification, liste des membres d'équipage, formation, contrôle des documents, gestion de la sécurité, devis, renseignements, etc.

Chez Skylegs, nous nous efforçons d'être sécuritaires, de fournir à nos clients et partenaires un service optimal et d'être durables. Au cours de 10 ans d'existence, nous nous sommes forgés une solide réputation, basée sur la confiance et la fiabilité, dans l'industrie de l'aviation.

À propos de Regula

Grâce à notre expérience plus que trentenaire de la recherche médico-légale et à notre bibliothèque de modèles de documents – la plus riche au monde – nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus d’un millier d’organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ni la rapidité.

Regula a été nommée fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner® pour la vérification d’identité en 2023.

En savoir plus sur le site regulaforensics.com.

