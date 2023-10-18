Brightcove被选中助力Acquia的视频营销战略

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最值得信赖的流媒体技术公司Brightcove（纳斯达克股票代码：BCOV）今天宣布，欢迎数字体验领域的领先企业Acquia成为其客户群体中的一员。通过整合Brightcove获得艾美奖的技术和解决方案，Acquia将能够创造优质的视频转发体验，从而增强营销策略，并利用视频的力量，为客户提供福利。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示：“数字视频是营销人员至关重要的参与和转换工具。为了成功利用其蕴含的力量，各公司需要一个全能型的合作伙伴，以帮助他们管理、流式传输和分发视频，以大规模地为用户提供视频。我们很高兴Acquia能够利用Brightcove的创新平台和专业知识，提供无缝的、视频驱动的用户体验，推动参与度，使收集和分析的数据能够指导其营销战略，并最终推动转化和所得结果。”

Acquia首席市场官Jennifer Griffin Smith表示：“利用Brightcove平台进行视频营销将使Acquia能够更容易地与我们的社区分享我们对市场和技术趋势的了解。我们相信，使用视频可使更多人更容易访问我们的信息，并使他们能够轻松地进行探索和浏览。”

Acquia提供数字解决方案，帮助客户建立更安全、更高效、更具包容性的数字体验。Acquia数字体验平台Acquia Open DXP提供内容管理、数字资产管理、营销自动化、个性化和客户数据管理等功能。

Acquia加入了其他知名企业的行列，利用Brightcove的流媒体技术为其内部和外部视频战略提供动力。这些企业包括DocuSign、通用汽车、强生、万豪、丝芙兰、联合医疗、Wendy’s和Yelp。

Brightcove将作为嘉宾出席即将在波士顿举行的Acquia Engage会议（2023年11月14日至15日）。该活动聚焦于数字创新，并以发人深省的演讲者、分组会议和行业专家研讨会为特色。

若要了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Acquia

Acquia支持世界上最具雄心壮志的品牌能够创造富有意义的数字客户体验。Acquia数字体验平台（DXP）以开源Drupal为核心，使数千家全球组织的营销人员、开发人员和IT运营团队能够快速构建和部署数字产品和服务，并利用其内容和数据资产，亲自大规模地与客户互动，提高转化率，并帮助企业脱颖而出。若要了解更多信息，请访问https://acquia.com。

关于Brightcove, Inc.

Brightcove创建了世界上最可靠且可扩展的安全流媒体技术解决方案，以在各公司与其受众之间建立更紧密的联系，无论他们在哪里或在哪些设备上消费内容均是如此。在60多个国家，Brightcove的智能视频平台使各个企业能够更有效地向客户进行销售，使媒体领导者能够更可靠地流式传输内容并将其货币化，并使每个组织都能更有力地与团队成员沟通。公司凭借其创新科技、持续领先行业的正常运行时间以及无可比拟的可扩展性，已获得两项技术与工程艾美®奖（Technology and Engineering Emmy®Awards）创新。我们在不断地突破视频的极限。在LinkedIn、X（前身为Twitter）、Facebook、Instagram和YouTube上关注我们。请访问Brightcove.com。

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