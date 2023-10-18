Rimini Street宣布為Salesforce® ClickSoftware提供支援、管理和諮詢服務，以便在2023年12月31日產品壽命結束期限後延長客戶部署產品的產品壽命週期和價值

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc（納斯達克股票代碼：RMNI）是全球性的端對端企業軟體支援、產品和服務提供商、Oracle和SAP軟體的領先協力支援廠商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。該公司今天宣布推出適用於ClickSoftware的Rimini Support™、Rimini Manage™及Rimini Consult™。這套擴展解決方案可令Salesforce® ClickSoftware地端被授權方在已宣布的2023年12月31日產品壽命結束日期之後，仍能充分利用重大ClickSoftware投資的價值。

Rimini Street擅長為永久授權客戶延長ClickSoftware的壽命和價值

Rimini Street已註冊為Salesforce®認證諮詢合作伙伴和Salesforce MSP合作伙伴。該公司在Salesforce合作伙伴AppExchange上獲得了4.85的評等，為全球客戶完成了數百個獨立專案，其全職技術交付團隊已取得50多項Salesforce認證。

身為Salesforce認證諮詢合作伙伴，Rimini Street的ClickSoftware解決方案可為該強大現場服務管理系統的被授權方提供量身訂製的支援、託管服務和專業服務，以及擁有和評估其未來現場服務軟體路線圖的能力。

Rimini Street全球轉型產品長兼執行副總裁David Rowe表示：「ClickSoftware提供世界級的現場服務功能，許多客戶已經部署了它的強大客製化產品，希望能繼續使用上幾年。Rimini Street很高興與Salesforce建立合作伙伴關係，並將我們久經考驗、屢獲殊榮的支援模式和全球能力擴展到ClickSoftware的被授權方，確保他們有一個可以幫助他們穩定和最大化軟體投資的合作伙伴，直到他們準備好採用Salesforce服務的雲端現場服務為止。」

Rimini Street的ClickSoftware解決方案具備穩定性和靈活性，同時可釋出資源，以專注於戰略性創新專案

Rimini Street深受全球知名一流機構的信賴，為客戶提供量身訂製的支援、產品和服務。Rimini Street不斷減輕客戶負擔，釋出有限的時間、人才和資源，用於有助增強競爭力和未來成長的策略性創新專案。

Rimini Street的ClickSoftware解決方案可適應不斷變化的業務需求，包括：

Rimini Support ™ for ClickSoftware ——由經驗豐富的全球軟體工程師提供專家級軟體支援，透過肇因分析和修復，及時、永久地解決問題

™ ——由經驗豐富的全球軟體工程師提供專家級軟體支援，透過肇因分析和修復，及時、永久地解決問題 Rimini Manage ™ for ClickSoftware ——為尋求擺脫ClickSoftware管理複雜性的機構提供託管服務，同時確保峰值性能，最佳成本和減輕風險。這可以減少機構的營運開銷、增加盈利能力，並重新分配資源，用於核心業務活動

™ ——為尋求擺脫ClickSoftware管理複雜性的機構提供託管服務，同時確保峰值性能，最佳成本和減輕風險。這可以減少機構的營運開銷、增加盈利能力，並重新分配資源，用於核心業務活動 Rimini Consult™ for ClickSoftware——提供專家級專業服務，以充分應用ClickSoftware並找出改善策略的機會。由經驗豐富的顧問與客戶密切合作，改善策略，簡化流程，並充分實現軟體價值。

請前來探索Rimini Street的所有產品組合，包括回應迅捷、值得信賴、通過驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可見性、專業服務和Rimini ONE™端對端外包解決方案（後者為SAP、Oracle和 Salesforce應用程式提供支援），以強化競爭優勢、盈利能力和成長。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用軟體、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。如今，來自各行各業的5200多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解詳情，請造訪riministreet.com，並在Twitter, Instagram, Facebook和 LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務(ESG)的影響；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們的品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年8月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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