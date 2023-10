AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Aseguradora Agricola Comercial, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) a Aseguradora Agricola Comercial, S.A. (ACSA) (El Salvador). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ACSA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

ACSA fue fundada en 1973 y desde entonces ha sido una de las compañías de seguros más importantes de El Salvador. La compañía subscribe negocios de no vida y vida, y su portafolio se concentra principalmente en las líneas de incendios y afines. En 2022, su cuota de mercado era del 11.41%.

La evaluación de la fortaleza de balance de ACSA en el nivel muy fuerte refleja su estabilidad y su base de capital en constante crecimiento, a pesar de un gran requerimiento de capital de riesgo, que expone a la compañía a inversiones locales y pagos anuales de dividendos. El balance de ACSA está además protegido por una gestión responsable de activos y pasivos, y un plan de reaseguro fortalecido, compuesto por compañías de reaseguro altamente calificadas.

El desempeño operativo se considera adecuado dado el historial de resultados positivos de ingresos netos de la compañía, sostenido por la mejoras estables y continuas en sus índices técnicos. ACSA ha definido políticas y procedimientos que se apegan a su tolerancia al riesgo y está realizando mejoras a nivel corporativo, que se ajustan a sus prácticas de ERM, todo ello gracias a la inversión de la compañía en tecnología y desarrollo profesional.

Las perspectivas estables de calificación de ACSA reflejan la expectativa de que la compañía continuará implementando su estrategia exitosamente para mantener sus resultados rentables y su evaluación de la fortaleza de balance como muy fuerte.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de ACSA mejora de forma constante en el mediano plazo, manteniendo al mismo tiempo un manejo prudente del capital. Por el contrario, acciones negativas de calificación podría ocurrir si se producen deficiencias en la aplicación de la estrategia de la compañía que se traduzcan en un debilitamiento de su desempeño operativo o de su fortaleza de balance. Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2023 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.