Brightcove a été choisie pour optimiser la stratégie de marketing vidéo d'Acquia

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillait Acquia, le leader de l'expérience numérique, dans sa liste de clients. En intégrant la technologie et les solutions de Brightcove, récompensées par un prix Emmy, Acquia sera en mesure de créer des expériences vidéo de qualité supérieure afin d'améliorer les stratégies de marketing et d'exploiter la puissance de la vidéo pour ses clients.

« La vidéo numérique est un outil crucial d'engagement et de conversion pour les spécialistes du marketing. Pour réussir à exploiter sa puissance, les entreprises ont besoin d'un partenaire complet qui peut les aider à gérer, diffuser et distribuer leurs vidéos pour les offrir à leurs utilisateurs à grande échelle », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Nous sommes ravis qu'Acquia tire parti de la plateforme innovante et de l'expertise de Brightcove pour offrir aux utilisateurs des expériences vidéo transparentes qui stimulent l'engagement, permettent la collecte de données et l'analyse pour guider leur stratégie de marketing et, en fin de compte, entraînent des conversions et des résultats ».

« L'exploitation de la plate-forme Brightcove pour le marketing vidéo permettra à Acquia de partager plus facilement ses connaissances sur les tendances du marché et de la technologie avec sa communauté », a déclaré Jennifer Griffin Smith, Directrice générale du marketing chez Acquia. « Nous pensons que l'utilisation de la vidéo rendra nos informations plus accessibles à un plus grand nombre de personnes et leur permettra de les découvrir et de les parcourir facilement ».

Acquia fournit des solutions numériques pour aider les clients à créer des expériences numériques plus sûres, plus productives et plus inclusives. La plateforme d'expérience numérique d'Acquia, Acquia Open DXP, offre des capacités de gestion de contenu, de gestion des actifs numériques, d'automatisation du marketing, de personnalisation et de gestion des données clients.

Acquia rejoint d'autres entreprises de renom qui optimisent leurs stratégies vidéo internes et externes grâce à la technologie de diffusion en continu de Brightcove, notamment DocuSign, General Motors, Johnson & Johnson, Marriott, Sephora, United Healthcare, Wendy's et Yelp.

Brightcove sera un présentateur invité à la prochaine conférence Acquia Engage à Boston (du 14 au 15 novembre 2023). L'événement se concentre sur l'innovation numérique et propose des intervenants qui suscitent la réflexion, des sessions en petits groupes et des ateliers avec des experts de l'industrie.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Acquia

Acquia permet aux marques les plus ambitieuses du monde de créer des expériences client numériques qui comptent. Avec le logiciel libre Drupal à son cœur, la plateforme d’expériences numériques Acquia Digital Experience Platform (DXP) permet aux spécialistes du marketing, aux développeurs et aux équipes d'exploitation informatique de milliers d'organisations mondiales de composer et de déployer rapidement des produits et des services numériques qui tirent parti de leur contenu et de leurs actifs de données pour engager les clients personnellement et à grande échelle, améliorer les conversions et aider les entreprises à se démarquer. En découvrir plus sur https://acquia.com.

À propos de Brightcove, Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il regarde le contenu. Dans plus de 60 pays, la plate-forme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux distinctions Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours supérieur à celui du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X (connu auparavant comme Twitter), Facebook, Instagram et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.