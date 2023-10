GeNeuro et Verily, filiale d’Alphabet la maison mère de Google, collaborent pour faire avancer la recherche sur le COVID long

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), une société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, annonce une collaboration avec Verily, filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, pour étudier les biomarqueurs liés à l'activation de la protéine d'enveloppe HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV) dans l'infection par le SARS-CoV-2.

Grâce à cette collaboration, GeNeuro s'associera à Verily pour exploiter les résultats publiés plus tôt cette année dans Cell Press, mettant en évidence d’une part l’activation in vitro de HERV-W par le SARS-CoV-2 chez les personnes prédisposées et d’autre part une corrélation entre les niveaux de protéines W-ENV dans le sérum sanguin et dans les lymphocytes avec la gravité du COVID-19.

« Notre recherche indique que W-ENV contribue à la sévérité de la maladie COVID-19 et peut expliquer le développement d’un COVID long », a déclaré le Dr. Hervé Perron, directeur scientifique de GeNeuro. « Cette collaboration avec Verily fait progresser les ambitions de GeNeuro de traiter les patients atteints de COVID long grâce à une approche de médecine personnalisée basée sur l'identification de biomarqueurs spécifiques chez les patients les plus susceptibles de présenter une maladie sévère. »

Verily fournira des données multi-omiques à haute résolution générées à partir d'échantillons de patients COVID en utilisant Immune Profiler, la plateforme de cartographie immunitaire de pointe de Verily, et une analyse de données puissante en utilisant Workbench, un environnement de recherche sécurisé pour la gestion et l'analyse de données biomédicales multimodales. Ces deux solutions s'inscrivent dans la gamme de produits de Verily, conçue pour répondre aux promesses de la santé de précision et exploiter la puissance d'ensembles de données plus riches et plus diversifiés afin d'accélérer la recherche médicale.

« Nous sommes ravis de nous associer à GeNeuro pour faire avancer notre conviction commune selon laquelle l'identification de biomarqueurs exploitables à un stade précoce de la maladie peut faire progresser la médecine de précision et sauver des vies » , a déclaré Charlie Kim, Directeur des Science Moléculaires de Verily. « Cela pourrait constituer une étape importante vers des interventions plus précoces et plus ciblées pour les patients atteints de COVID long. »

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent 8 % de l'ADN humain.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.geneuro.com.

À propos de Verily

Verily est une société technologique spécialisée en santé, filiale d’Alphabet, dédiée à la recherche, aux soins et au financement de la santé pour tenir la promesse de la santé de précision et aider les gens à vivre en meilleure santé. Nous occupons une position unique à l'intersection de la technologie, de la science des données et des soins de santé pour créer des outils permettant d'accélérer la production de preuves, des produits permettant des soins plus personnalisés et des approches visant à rendre les coûts plus prévisibles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : verily.com.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.